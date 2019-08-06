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Yeni burç tarihleri neler? Burçlar nasıl değişti, 13. burç nedir?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

NASA’dan astrologları ve burç takipçilerini üzecek bir düzeltme. NASA’ya göre astrologların yorum insanların hayatlarına dair yorum yapmak için kullandıkları 12 astroloji burcunun konumları güncel değil.

Yeni burç tarihleri neler? Burçlar nasıl değişti, 13. burç nedir?

Astrologlar Güneş’in gökyüzündeki hareketini takip ederler ve Güneş’in geçiş yaptığı burçlara göre burç işaretimiz beli olur. Astrologlar bu işaretlerinden hayatımıza dair bazı öngörüler yapılabileceğini iddia etmektedir.

Benzer şekilde Ay ve gezegenlerin de günlük olarak burç takım yıldızlarıyla olan etkileşimi takip edilir ki böylece günlük burç yorumları yapılır.

Ancak NASA'nın açıklamasına Dünya’nın güneş etrafındaki dönüşündeki yalpalanması ve eksik bir takım yıldız tüm astrolojiyi değiştirebilir.

12 DEĞİL 13 BURÇ VAR

Bundan yaklaşık 3000 yıl önce günümüzdeki burçların oluşturulduğu antik Babil uygarlığında burç işaretleri Güneş’in o zaman ki hareketine göre oluşturulmuştu. NASA’nın ifadesine göre Babilliler 12 aylık takvime uyması için Güneş’in kesiştiği bir takım yıldızını görmezden gelmişler. Aslında Güneş’in gökyüzündeki konum değişimlerine bakıldığında 12 değil 13 takım yıldız ile kesiştiği görülüyor. Şimdiki 12 takım yıldıza ek olarak yılın 18 gününde Ophiuchus (Yılancı) ile hizalanıyor.

3000 YIL ÖNCEKİ GÖKYÜZÜ ŞİMDİKİYLE AYNI DEĞİL

Bugün gökyüzüne baktığımızda Babillerin 3000 yıl önce gördüğünden farklı bir gökyüzüne bakıyoruz. Dünya, Güneş’in etrafında döndükçe yörüngesinde salınımlar oluyor. Gün be gün bunlar birikiyor ki Güneş’in ekliptiği 3000 yıl öncesine göre 36 derece değişmiş durumda. Yani Güneş’in gökyüzümüzdeki 3000 yıl önceki rotası ile bugünkü aynı değil, burçlarla kesişme tarihleri farklı. Bu ve 13. burcun varlığı şimdiki burçların tarihlerinin yaklaşık 1 ay kadar kayması gerektiği sonucunu doğuruyor.

NASA’YA GÖRE BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ

Koç: 18 Nisan - 13 Mayıs.

Boğa: 13 Mayıs - 21 Haziran.

İkizler: 21 Haziran - 20 Temmuz.

Yengeç: 20 Temmuz - 10 Ağustos.

Aslan: 10 Ağustos - 16 Eylül.

Başak: 16 Eylül - 30 Ekim.

Terazi: 30 Ekim - 23 Kasım.

Akrep: 23 Kasım - 29 Kasım.

Yılancı (Ophiuchus): 29 Aralık - 17 Aralık.

Yay: 17 Aralık - 20 Ocak.

Oğlak Burcu: 20 Ocak - 16 Şubat.

Kova: 16 Şubat - 11 Mart.

Balık: 11 Mart - 18 Nisan.

NASA’NIN YANLIŞ DEDİĞİ ŞU AN KULLANILAN BURÇ TARİHLERİ

Koç Burcu : 21 Mart: 20 Nisan

Boğa Burcu : 21 Nisan: 21 Mayıs

İkizler Burcu : 22 Mayıs: 22 Haziran

Yengeç Burcu : 23 Haziran: 22 Temmuz

Aslan Burcu : 23 Temmuz: 22 Ağus-s

Başak Burcu : 23 Ağus-s: 22 Eylül

Terazi Burcu : 23 Eylül: 22 Ekim

Akrep Burcu : 23 Ekim: 21 Kasım

Yay Burcu : 22 Kasım: 21 Aralık

Oğlak Burcu : 22 Aralık: 21 Ocak

Kova Burcu : 22 Ocak: 19 Şubat

Balık Burcu : 20 Şubat: 20 Mart


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astroloji nasa yeni burçlar

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