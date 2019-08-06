Yeni burç tarihleri neler? Burçlar nasıl değişti, 13. burç nedir?

Astrologlar Güneş’in gökyüzündeki hareketini takip ederler ve Güneş’in geçiş yaptığı burçlara göre burç işaretimiz beli olur. Astrologlar bu işaretlerinden hayatımıza dair bazı öngörüler yapılabileceğini iddia etmektedir.

Benzer şekilde Ay ve gezegenlerin de günlük olarak burç takım yıldızlarıyla olan etkileşimi takip edilir ki böylece günlük burç yorumları yapılır.

Ancak NASA'nın açıklamasına Dünya’nın güneş etrafındaki dönüşündeki yalpalanması ve eksik bir takım yıldız tüm astrolojiyi değiştirebilir.

12 DEĞİL 13 BURÇ VAR

Bundan yaklaşık 3000 yıl önce günümüzdeki burçların oluşturulduğu antik Babil uygarlığında burç işaretleri Güneş’in o zaman ki hareketine göre oluşturulmuştu. NASA’nın ifadesine göre Babilliler 12 aylık takvime uyması için Güneş’in kesiştiği bir takım yıldızını görmezden gelmişler. Aslında Güneş’in gökyüzündeki konum değişimlerine bakıldığında 12 değil 13 takım yıldız ile kesiştiği görülüyor. Şimdiki 12 takım yıldıza ek olarak yılın 18 gününde Ophiuchus (Yılancı) ile hizalanıyor.