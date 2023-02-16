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Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında? Hamit Duras nereli, ne kadar bağış yaptı?

16.02.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın kim olduğu dün akşamdan beri merak ediliyor. Hamit Duras, depremzedeler için yapılan ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım gecesinde, “50 bin TL” diyecekken 50 milyar TL bağış yaptığını söyleyerek Türkiye’nin gündemine oturdu. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında? Hamit Duras nereli, ne kadar bağış yaptı? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında? Hamit Duras nereli, ne kadar bağış yaptı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için tüm Türkiye el ele verdi. "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası için ortak yayın gerçekleştirildi. Yapılan yayında Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın bağışı oldukça dikkat çekti. Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 bin TL'lik bağışı yanlış anlaşıldı. Bunun üzerinde Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında? Hamit Duras nereli, ne kadar bağış yaptı? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı...

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV SAHİBİ HAMİT DURAS KİMDİR?

Deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın bağışı sosyal medyanın gündemine oturdu. Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibidir.

Hamit Duras

HAMİT DURAS NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Dün akşam programda bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, komşusu Duras'ın 50 milyar bağış yaptığını açıkladı. Duras, yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek aslında 50 bin TL demek istediğini belirtti.

Heyecanla canlı yayına bağlanarak bağışta bulunmak istediğini belirten Hamit Duras, "Eski paraya göre 50 milyar diye bir miktar söyledim. Mustafa Karataş da o heyecanla, biz de düzeltemeden iletmiş oldu. Sonrasında sosyal medyaya düştük. Bizim asla kendi reklamımızı yapmak gibi bir amacımız yoktu. Allah rızası için yaptık. Sosyal medyada bir kısım bizim reklam yaptığımızı ifade ediyor, biz duygusal olarak yaptık. Normal bir aileyiz, içimizden geldi" dedi.

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