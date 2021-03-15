Yeni Chrome tarayıcısı artık çok daha hızlı

Google kısa süre önce yenilenen profiller, okuma listesi ve masaüstü için daha fazlasını içeren Chrome 89’u piyasaya sürdü. Arama devi, tarayıcıyı daha da hızlı hale getireceği varsayılan “dondurularak kurutulmuş sekmeler” (Freeze-Dried Tabs) adlı yeni bir özellik ile Android Chrome versiyonunu da geliştirdi. Google Perşembe günü, Chrome 89‘da bellek yönetimini nasıl ilerlettiğini ve performansı nasıl iyileştirdiğini ayrıntılarıyla anlatan bir blog gönderisi yayınladı. İyileştirmelerden biri dondurularak kurutulmuş sekmelerdi. Google, özellik etkinleştirildiğinde, Android’de Chrome’un yüzde 13 daha hızlı başladığını iddia ediyor.

Google, “Chrome artık sekmelerinizin ekran görüntüsüne benzer boyutta hafif bir sürümünü kaydediyor, ancak bağlantılara kaydırmayı, yakınlaştırmayı ve dokunmayı destekliyor” dedi. “Bu Dondurularak Kurutulmuş Sekmeleri başlangıçta, asıl sekme arka planda yüklenirken kullanıyoruz ve sizi sayfalarınıza daha hızlı ulaştırıyoruz.”

YÜZDE 22 DAHA İYİ PERFORMANS

Bir önceki tarayıcınızda açık bıraktığınız sekmeler, kaydırmayı, yakınlaştırmayı ve dokunmayı destekleyen özel bir hafif sürümle yönetilebilecek. Ek olarak, Android için yenilenen Chrome, gelişmiş bellek kullanımı sunup donmaları azaltacak. Aynı zamanda başlangıçta sekmeleri yüzde 7,5 daha hızlı açacak. Google ayrıca yeni sürümün yüzde 22 daha iyi tarayıcı işlem performansı, yüzde 8 daha iyi işleme ve yüzde 3 GPU iyileştirmesi olduğunu iddia ediyor.