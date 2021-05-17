Yeni Citroen C4’ü sizler için test ettik! Yeni C4 alınır mı?

Global anlamda Stellantis çatısı altında yer alan ve ülkemizde Groupe PSA Türkiye çatısı altında temsil edilen dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Citroën, C5 Aircross ve C3 Aircross modelleriyle SUV segmentinde gerçekleştirdiği başarılı çıkışı kompakt hatchback sınıfına da taşıdı. Özgün tasarımı, teknolojisi ve konfor özellikleriyle dikkatleri çeken yeni C4, Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Yerden yüksek tasarımıyla modern ve güçlü bir duruş sergileyen yeni C4, SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin zarif ve dinamik karakteriyle harmanlıyor. Yeni C4, SUV standartlarına geniş tekerlek çapı, büyük çaplı lastik ve jant kombinasyonları, güçlü hatları, enerjik görünümü, aerodinamik silueti, zengin kişiselleştirme seçenekleri ve iddialı detaylarıyla adeta segmentinin kurallarını yeniden yazıyor. Citroën C4’ün yeni ön ve arka ışık imzası da ilk bakışta öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold adı verilen 4 ayrı donanım paketiyle tercih edilebilen yeni C4, 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.