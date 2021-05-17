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Yeni Citroen C4’ü sizler için test ettik! Yeni C4 alınır mı?

17.05.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroen’in C Hatchback segmentindeki başarılı temsilcisi C4 yenilendi. Tasarım konusunda iddialı hale gelen modeli test konuğumuz olarak aldık. Sizce yeni C4 alınır mı? Yeni Citroen C4’ün bagaj hacmi yeterli mi? Yeni C4 ne kadar yakıyor? Tüm cevaplar videomuzda.

Yeni Citroen C4’ü sizler için test ettik! Yeni C4 alınır mı?

Global anlamda Stellantis çatısı altında yer alan ve ülkemizde Groupe PSA Türkiye çatısı altında temsil edilen dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Citroën, C5 Aircross ve C3 Aircross modelleriyle SUV segmentinde gerçekleştirdiği başarılı çıkışı kompakt hatchback sınıfına da taşıdı. Özgün tasarımı, teknolojisi ve konfor özellikleriyle dikkatleri çeken yeni C4, Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Yerden yüksek tasarımıyla modern ve güçlü bir duruş sergileyen yeni C4, SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin zarif ve dinamik karakteriyle harmanlıyor. Yeni C4, SUV standartlarına geniş tekerlek çapı, büyük çaplı lastik ve jant kombinasyonları, güçlü hatları, enerjik görünümü, aerodinamik silueti, zengin kişiselleştirme seçenekleri ve iddialı detaylarıyla adeta segmentinin kurallarını yeniden yazıyor. Citroën C4’ün yeni ön ve arka ışık imzası da ilk bakışta öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold adı verilen 4 ayrı donanım paketiyle tercih edilebilen yeni C4, 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

KOKPİTTE NELER VAR?

Kokpit baştan aşağı yenilenmiş. Artık dijital gösterge paneli modelde alınabilecek. Orta konsoldaki multimedya ekranı büyütülmüş ve artık daha teknolojik.

HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Yeni C4, 1.2 litre benzinli ve 1.5 litrelik dize motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. 1.2 litrelik benzinli motorda 100, 130 ve 155 bg güç seçenekleri olacak. 130 ve 155 bg güç seçenekleri EAT8 isimli otomatik şanzıman ile alınabilecek. Dizel olarak ise sadece 130 Bg versiyon sunulacak. Sadece otomatik şanzıman ile alınacak olan dizel moturun birde yanına yıl sonu elektrikli bir seçeneğinde gelmesi bekleniyor. Otomobilin tüm detaylarına videomuzdan erişebilirsiniz.

YENİ CITROEN C4 2021 FİYAT LİSTESİ

Feel 1.2 Puretech 100 HP Manuel 219.000 TL
Feel Bold 1.2 Puretech 130 HP EAT8 307.000 TL
Shine 1.2 Puretech 130 HP EAT8 327.000 TL
Shine Bold 1.2 Puretech 155 HP EAT8 347.000 TL

Citroen C4 Head-Up Display

Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 327.000 TL
Shine 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 347.000 TL
Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 367.000 TL

Yeni Citroen C4-1


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