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Yeni doğan bebeği cami avlusuna bıraktılar

13.11.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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Yeni doğan bebeği cami avlusuna bıraktılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yeni doğan ve cinsiyeti kız olan bir bebek cami avlusuna bırakıldı.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Selahaddin Eyyubi caminin avlusunda bir bebek bulundu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yeni doğan ve cinsiyeti kız olan bir bebek cami avlusuna bırakıldı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Selahaddin Eyyubi caminin avlusunda bir bebek bulundu. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce cami avlusuna bırakıldığı iddia edilen bebek sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin tedavisi hastanede devam ederken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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