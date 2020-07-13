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Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 15:51 | Son Güncelleme

Adana'da, hastanede doğum yapan eşi ile bebeğini görmek için yola çıkan Mustafa Kaya'nın (28) motosikletine halk otobüsü çarptı. Kaya, telefonda kız olduğunu öğrendiği bebeğini göremeden yaşama veda etti. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

Kaza, 7 Temmuz günü, Çukurova ilçesinde meydana geldi. Oto kiralama şirketinde çalışan Mustafa Kaya'nın hamile eşi Leyla Kaya, 6 Temmuz günü rahatsızlandı. Eşini özel hastaneye götüren Kaya, çalıştığı oto kiralama şirketine döndü. Bir gün sonra Leyla Kaya, doğuma alındı, kız bebek dünyaya getirdi. Telefonla bilgi verilen Kaya, hemen hastaneye gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ancak Kaya'nın motosikletine Veysel K. yönetimindeki halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otobüs şoförü sevk edildiği adliyede, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Halk otobüsünün kamerasına yansıyan kazada, Kaya'nın bebeğinin eşyalarının içinde bulunduğu çantaya sarıldığı görüldü.
Aile, kızına Azra Nur adını veren Leyla Kaya’ya eşinin öldüğünü söyleyemedi. Aile, genç kadına, eşinin kaza geçirdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Kızını göremeden yaşamını yitiren Mustafa Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

DHA

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