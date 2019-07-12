Yeni doğan bebeklerde 'çarpık ayak' sorununa dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Marangoz, yeni doğan bebeklerdeki çarpık ayak hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HAMİLELİĞİN 16'INCI HAFTASINDA BELLİ OLUYOR

Prof. Dr. Salih Marangoz, bu durumun kalıtımsal bir durum olmadığını ama bu tarz bir rahatsızlığın ortaya çıkmasına çocuktaki bir takım genetik faktörlerin yol açtığı düşünüldüğünü belirterek, "Bu sorun, hamileliğin ortalama 16'ıncı haftasından itibaren yapılan ayrıntılı ultrason görüntülemesiyle perinatologlar tarafından teşhis edilebiliyor. Hamilelikte fark edilmese bile hastalığa hemen doğum sonrasında tanı konulabiliyor" dedi.

EĞRİLİK, ESNETME VE ALÇILAMAYLA DERECE DERECE DÜZELİYOR

Tedaviye gelindiği zaman ayaktaki eğriliği haftalık olarak yapılan esnetmeler ve alçılamalarla derece derece düzeltildiğini aktaran Marangoz, "Belirli bir safhaya geldikten sonra da ufak bir cerrahi girişimle düzeltmeyi tamamlıyoruz. Bu düzeltmeden sonra sorun nüksetmesin diye belli bir süre arası çubuklu özel ayakkabı olarak tarif edilebilecek 'ortez' giymelerini sağlıyoruz. Ortez üç ay süreyle gece gündüz kullanılıyor. Üç ayın sonrasında süre azaltılıyor ve çocuk 4-5 yaşına gelene kadar azalan sürelerle kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Anne adaylarının, Pes Ekinovarus’tan korkmamaları gerektiğinin altını çizen Marangoz, zamanında ve doğru müdahale ile en umutsuz görünen vakaların bile normale dönebildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

