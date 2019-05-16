Yeni doğum yapan annenin yaptıkları olay oldu! 'Doğum sancısı varken bile makyaj yapıyordu'

Başarılı bir doğumun ardından bebeğini kucağına alan Sophie Attwood, doğumdan 4 gün sonra bebeği ile şık bir restoranda

göz alıcı bir fotoğrafını paylaşınca arkadaşları ve takipçileri tarafından çeşitli yorumlara maruz kaldı.

Neden dışarıya çıktığını sorgulayan mesajlara şaşırdığını söyleyen İngiltere Staffordshire'de yaşayan Sophie Attwood, 'uykusuz 4 gecenin ardından dışarı çıkmayı başarabildiğimiz için kendimizle gurur duydum' dedi.

Paylaşımının altına, '4 gün uyumadım. Gülümsemenin arkasında ızdırap çekiyorum ama resmen evin dışına çıktım' notunu düştü.

2,400 kg doğan bebeğinin evde kalmasının daha iyi olacağını kendisine yazan takipçilerine aldırış etmeyen Sophie Attwood’in kucağında bebeği ile yüksek topuklu ayakkabı giymesi de bir başka eleştiri konusu oldu.

Kimsenin ebeveynlere kendi doğru yolunu göstermemesi gerektiğini söyleyen Sophie Attwood, arkadaşlarının ve takipçilerinin yorumlarını saçma bulduğunu kaydetti.

Hastaneye giderken makyajını yapan ve hastaneye girdiğinde diğer anne adaylarının şaşkın bakışları ile karşılaşan Sopphie’nin

doğum sırasında bile kızının dünyaya geldiğini takipçilerine nasıl duyuracağını düşündüğü öğrenildi.