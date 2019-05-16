KADIN

Yeni doğum yapan annenin yaptıkları olay oldu! 'Doğum sancısı varken bile makyaj yapıyordu'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 16.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Sophie Attwood adındaki yeni anne, bebeği ile olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca tartışma konusu oldu. Ancak tartışmalara neden olan şey yenidoğan bebeği ile fotoğrafını paylaşması değildi. İddialara göre 27 yaşındaki Sophie Attwood, doğum sancıları başladığı anda bile 15 dakikasını makyaj için harcamış ve hastaneye öyle gitmişti.

Yeni doğum yapan annenin yaptıkları olay oldu! 'Doğum sancısı varken bile makyaj yapıyordu'

Başarılı bir doğumun ardından bebeğini kucağına alan Sophie Attwood, doğumdan 4 gün sonra bebeği ile şık bir restoranda
göz alıcı bir fotoğrafını paylaşınca arkadaşları ve takipçileri tarafından çeşitli yorumlara maruz kaldı.

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Neden dışarıya çıktığını sorgulayan mesajlara şaşırdığını söyleyen İngiltere Staffordshire'de yaşayan Sophie Attwood, 'uykusuz 4 gecenin ardından dışarı çıkmayı başarabildiğimiz için kendimizle gurur duydum' dedi.

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Paylaşımının altına, '4 gün uyumadım. Gülümsemenin arkasında ızdırap çekiyorum ama resmen evin dışına çıktım' notunu düştü.

2,400 kg doğan bebeğinin evde kalmasının daha iyi olacağını kendisine yazan takipçilerine aldırış etmeyen Sophie Attwood’in kucağında bebeği ile yüksek topuklu ayakkabı giymesi de bir başka eleştiri konusu oldu.

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Kimsenin ebeveynlere kendi doğru yolunu göstermemesi gerektiğini söyleyen Sophie Attwood, arkadaşlarının ve takipçilerinin yorumlarını saçma bulduğunu kaydetti.

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Hastaneye giderken makyajını yapan ve hastaneye girdiğinde diğer anne adaylarının şaşkın bakışları ile karşılaşan Sopphie’nin
doğum sırasında bile kızının dünyaya geldiğini takipçilerine nasıl duyuracağını düşündüğü öğrenildi.

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Genç kadına gelen yorumlardan bazıları ise şöyleydi: 'Neden bu kadar çabuk evden çıktınız? Zaman ayırın, bu zamanı bebeğinizle geçirmeniz gerekir'

'Doğum yapmanızın üstünden dört gün geçmiş ve yüzünüzün tamamı makyajlı. Neden?'

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Sophie'nin arkadaşının yorumu ise dikkat çekiciydi: ''Hastaneye giderken sancı halinde bile makyaj yapıyordu. Bu onun için normal bir şey.'

Gururlu anne, dünyaya geldikten iki gün sonra kızının ilk fotoğrafını 10 binden fazla Instagram takipçisi ile paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
makyaj yenidoğan Sophie Attwood

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