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Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 06.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bebeğinin doğumundan sonra eskisi gibi görünmediğini söyleyen çevresine Victoria's Secret modellerini taklit ederek cevap veren Hana Erskine, 'Asla manken gibi görünmeyeceğimi biliyorum! Bedenimle mutluyum ancak oılumsuz düşüncelerden etkilendim'' diye konuşuyor. İşte Erskine’nin hem doğum yapmış bir kadının bedenini hem de yeni annenin ruh hallerini yansıttığı fotoğrafları...

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Birçok kadın gibi o da hamileliğinde kilo alan kadınlardan biri. Dubai'de yaşayan Hana Erskine, nasıl göründüğü ile çok ilgilenmiyor ancak toplumsal baskıların zaman zaman etkisinde kalıyor.

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Doğum yapan kadınların, hatta tüm bedendeki kadınların çekici olduğunu söyleyen Hana, yaşadığı olumsuz duyguları yenmek için Victoria’s Secret modelleri gibi poz verdi.

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Taklitlerine ‘anne yorumu’ getiren kadın, ''Sanki soğum yaptıktan sonra farklı biri oluyoruz. Nedense utanmamız ya da depresyonda olmamız gerekiyor. Reklamlarda, medyada farklılıklara açık değiliz. Çevremdeki insanlar çok kilo aldığımı, çekici görünmediğimi söyleyip duruyordu. Bu yorumlardan etkilenmiyor değildim. Eve gelip aynaya bakıp kendimi çirkin hissediyordum. Çünkü bize bu zamana kadar bir kadının nasıl görünmesi gerektiği konusunda belli algılar dayatıldı.

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Ancak kendimi başkalarıyla karşılaştırmayı bıraktım. Beden imajıyla ilgili pozitifliği artırmak için tüm eğrilerime anne yorumu getirdim. Asla bir manken gibi olmayacağım'' diye konuşuyor.

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Hana, kendini takip eden annelere, zor ama kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bu durumu yönettiğiniz taktirde mutlu ve özgür olacaksınız diyor.


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Hana Erskine doğum sonrası vücut

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