Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni dönemin, velilerin beklentilerini karşılayacak, halkın ümitlerini yeşertecek bir eğitim dönemi olmasını diledi.

Gürsoy, Konya'da 2 bin 686 okulda, 449 bin 843 öğrenci ve 32 bin 14 öğretmenin ders başı yaptığını ifade etti.

Vali Yakup Canbolat da yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Halk oyunları gösterileri sonrası Vali Canbolat ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Bayraktepe İlkokulu'nda düzenlenen törende, ilde 146 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenin, 2018-2019 eğitim öğretim yılına başlangıç yaptığını bildirdi.