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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi

Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni dönemin, velilerin beklentilerini karşılayacak, halkın ümitlerini yeşertecek bir eğitim dönemi olmasını diledi.

Gürsoy, Konya'da 2 bin 686 okulda, 449 bin 843 öğrenci ve 32 bin 14 öğretmenin ders başı yaptığını ifade etti.

Vali Yakup Canbolat da yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Halk oyunları gösterileri sonrası Vali Canbolat ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Bayraktepe İlkokulu'nda düzenlenen törende, ilde 146 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenin, 2018-2019 eğitim öğretim yılına başlangıç yaptığını bildirdi.

Tutulmaz, eğitimin toplumların geleceğini şekillendirdiğini vurgulayarak, "Bulunduğumuz ortam itibarıyla eğitimde ne çok iyi bir konumda ne de kötü durumdayız, ortalardayız. Matematik ve benzeri alanlarda da biraz gerideyiz. Ancak bunu daha iyi yapabilme adına her türlü çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterileri sundu.

- Aksaray

Aksaray'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Emlak Kredi İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, 460 okulda 6 bin öğretmen ve 82 bin öğrenci ile eğitim döneminin başladığını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Pekmez, "Öğrencilerimizin, milli ve manevi değerlerini bilen, iyi eğitim almış, spor yapan, kitap okuyan bireyler olarak yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz." dedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise milletin 7 yaşındaki çocuğunu devlete teslim ettiğine dikkati çekerek, "22 yaşına kadar bizde kalıyor. Onlar yeni bir dünyaya giriyorlar. Büyüyecekler, öğrenecekler, tanışacaklar ve görecekler. Bina yapmak eğitimcilik değildir. Bina yapmak inşaatçılıktır. Masa, sıra almak marangozluktur. Eğitimcilik ise çocuğu eğitmektir. Dersi ve müfredatı çocuğa vermektir." ifadelerini kullandı.

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