Yeni ekonomik önlem paketi yasa taslağı: İşten çıkarmaya 3 ay yasak, işsiz kalanlara günlük 39 TL ödeme

Hükümet, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni ekonomik önlemleri içeren yasal düzenleme için harekete geçti ve bu konuda hazırlanan yasa taslağı iş dünyasının görüşüne sunuldu.

Taslağa göre, salgın süresince 3 ay boyunca iş akdi feshi yasaklanırken, cumhurbaşkanına bu süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisi veriliyor. Ayrıca, salgın döneminde işsiz kalan ya da ücretsiz izne çıkarılanlara İşsizlik Fonu'ndan günlük 39 lira 42 kuruş ödeme yapılacak.

Hükümetin iş dünyasının görüşüne sunduğu 63 maddelik yasa taslağı, bir çok alanda salgın nedeniyle oluşan "mücbir sebep" gerekçesiyle borç ertelemesi, yapılandırması öngörürken, dernek, kooperatif gibi kuruluşların genel kurul tarihlerinin ertelenmesine de olanak sağlıyor.

Yasa taslağındaki bazı önemli düzenlemeler şöyle: