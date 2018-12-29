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Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

Antalya'da bir mobilya mağazasına, düğünden 1,5 ay önce satın alınan yatağı, düğünden 18 gün sonra teslim etmesi nedeniyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nca kınama cezası verildi. Düğünden sonra yatakları gelen çift, mobilya mağazasını Tüketici Hakem Heyeti'ne de şikayet etti.

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Antalya'da Y.D. adlı turizmci ile nişanlısı, geçtiğmiz 1 Temmuz günü dünya evine girdi. Çift düğünden yaklaşık 1,5 ay önce, 13 Mayıs günü ünlü bir mobilya firmasının Antalya'daki bayiinden 21 iş gününde teslim edilmek üzere; yatak odası, yemek odası, oturma grubu, L tipi koltuk ve TV ünitesinden oluşan mobilya grubu satın aldı. Toplam 16 bin 500 TL bedelle alınan eşyaların satış sözleşmesine, teslimat süresinin son günü olarak 3 Haziran tarihi verildi. Ancak, mobilyaların bir kısmı gönderildi. TV ünitesi ve yatak gönderilmedi. Bazalı yatak, düğünden 18 gün sonra, TV ünitesi ise Eylül ayında gönderildi

TURİZMCİ DAMAT ŞİKAYETÇİ OLDU

Turizmci Y.D. de mobilya ürünlerinin teslimatında yaşanan gecikme nedeniyle firma hakkında hem Tüketici Hakem Heyeti'ne hem de firmanın üyesi olduğu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na şikayette bulundu.

"ATSO'DAN ŞİRKETE KINAMA CEZASI"

Şikayeti değerlendiren ATSO Disiplin Kurulu, Y.D.'nin, ATSO'nun Halı ve Mobilya Grubu Meslek Komitesi'ne üye firmadan, 13 Mayıs tarihinde 16 bin 500 TL bedelini peşin ödemek suretiyle satın aldığı mobilya grubuyla ilgili sözleşmede 21 iş gününde teslim edileceği hükmünün yer aldığı ancak sözleşme süresinin 3 Haziran'da dolmasına rağmen bazalı yatağın düğün tarihinden 18 gün sonra, TV ünitesinin de Eylül ayında teslim edildiğini, mobilyaların parça parça tesliminden dolayı mağduriyet yaşandığını bildirdi. Firma hakkında kınama cezası verilmesini kararlaştırdı. Firma ise savunmasında, teslimat süresinde yaşanan gecikmenin üretici firma ve fabrikadan kaynaklı olduğunu belirtti. Disiplin Kurulu'nun önerisi ATSO Meclisi'nde oylandı. Oy birliğiyle firmaya kınama cezası verilmesi kabul edildi.

"DÜĞÜNDEN SONRA KOLTUKTA UYUDUK"

Firma hakkında Tüketici Hakem Heyeti'ne de şikayette bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini belirten Y.D., hala sinirinin geçmediğini, şirketin elini kolunu sallaya sallaya insanları kandırıp satış yapmaya devam ettiğini belirtti. 13 Mayıs'ta ödeme yaptığını ve mobilyalarının 21 iş gününde teslim edileceğinin söylendiğini kaydeden Y.D., "Düğünüm 1 Temmuz'daydı. Annemden emdiğim süt burnumdan geldi. Hayatımda bu kadar çok telefon görüşmesi yapmadım. Düğünüm bitti, yatak yok, televizyon sehpası Eylül'de geldi. 13 Mayıs'ta ödemenin hepsini tek kalemde yaptım ki Türkiye şartlarında iyi para ödedim. Dört ayın sonunda tüm işlemler tamamlandı. Düğünden sonra yatak olmadığı için koltukta yattık, televizyonu yere koyduk. Firmanın müşteri hizmetlerini defalarca aradık. Dalga geçer gibi davranıldı. Bırakın 21 iş günde teslimi, bazı parçaların düğünden sonra üretime geçeceği söylenmişti. Hiçbir yetkili arayıp özür de dilemedi" diye konuştu.

"KAPATMA YETKİSİ VAR"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, üye iş yerlerinin benzer hataları nedeniyle uyarma ve kınama cezası almaları durumundaki sürecin 7-8'inci cezadan sonra ticaretten mene kadar gittiğini söyledi. Çetin, “Örneğin üç uyarı, üç kınama cezası sonrasında geçici olarak iş yerini kapatma cezası verilir. Eğer tekrar ederse en sonunda ticaretten men ederiz. Tabi şu ana kadar üst üste ceza alan üyemiz olmadığı için ticaretten men ettiğimiz üyemiz de yok. Biz de kapatma yetkisi var. Ayrıca ATSO olarak üyelerimize verdiğimiz Etik Belgesi'ni de bir uyarı veya kınama cezası alsa bile 2 yıl boyunca geri alıyoruz" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
evlilik Antalya mobilya

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