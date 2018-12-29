Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Antalya'da Y.D. adlı turizmci ile nişanlısı, geçtiğmiz 1 Temmuz günü dünya evine girdi. Çift düğünden yaklaşık 1,5 ay önce, 13 Mayıs günü ünlü bir mobilya firmasının Antalya'daki bayiinden 21 iş gününde teslim edilmek üzere; yatak odası, yemek odası, oturma grubu, L tipi koltuk ve TV ünitesinden oluşan mobilya grubu satın aldı. Toplam 16 bin 500 TL bedelle alınan eşyaların satış sözleşmesine, teslimat süresinin son günü olarak 3 Haziran tarihi verildi. Ancak, mobilyaların bir kısmı gönderildi. TV ünitesi ve yatak gönderilmedi. Bazalı yatak, düğünden 18 gün sonra, TV ünitesi ise Eylül ayında gönderildi

TURİZMCİ DAMAT ŞİKAYETÇİ OLDU

Turizmci Y.D. de mobilya ürünlerinin teslimatında yaşanan gecikme nedeniyle firma hakkında hem Tüketici Hakem Heyeti'ne hem de firmanın üyesi olduğu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na şikayette bulundu.

"ATSO'DAN ŞİRKETE KINAMA CEZASI"

Şikayeti değerlendiren ATSO Disiplin Kurulu, Y.D.'nin, ATSO'nun Halı ve Mobilya Grubu Meslek Komitesi'ne üye firmadan, 13 Mayıs tarihinde 16 bin 500 TL bedelini peşin ödemek suretiyle satın aldığı mobilya grubuyla ilgili sözleşmede 21 iş gününde teslim edileceği hükmünün yer aldığı ancak sözleşme süresinin 3 Haziran'da dolmasına rağmen bazalı yatağın düğün tarihinden 18 gün sonra, TV ünitesinin de Eylül ayında teslim edildiğini, mobilyaların parça parça tesliminden dolayı mağduriyet yaşandığını bildirdi. Firma hakkında kınama cezası verilmesini kararlaştırdı. Firma ise savunmasında, teslimat süresinde yaşanan gecikmenin üretici firma ve fabrikadan kaynaklı olduğunu belirtti. Disiplin Kurulu'nun önerisi ATSO Meclisi'nde oylandı. Oy birliğiyle firmaya kınama cezası verilmesi kabul edildi.