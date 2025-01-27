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Yeni evli çiftlere özel! Evinizi sıcak bir yuvaya dönüştürecek DIY fikirleri

03.01.2025 01:15
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Yeni evlendiyseniz ve evinizi gerçekten “bizim” diyeceğiniz bir yuvaya dönüştürmek istiyorsanız önerilerimize kulak verin! Ufak dokunuşlarla hem eğlenebilir hem de birlikte bir şeyler başarmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Bizce bu fikirler evinize sıcaklık katarken sizi de daha çok yakınlaştıracak.

Yeni evli çiftlere özel! Evinizi sıcak bir yuvaya dönüştürecek DIY fikirleri

Birlikte bir fotoğraf köşesi yapmaya ne dersiniz?

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Birkaç çerçeve, biraz ip ve mandalla en sevdiğiniz anıları duvara taşıyın. Hem bakınca mutlu olursunuz, hem de “Bunu biz yaptık!” diye gururlanırsınız.

Eski kavanozları atmayın, mumluk yapın!

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Biraz ip, boya ya da dantel ekleyerek romantik mumluklar yapabilirsiniz. Bizce elektrik faturasını da hafifletir. :)

Mutfak duvarına kara tahta boyası sürüp minik notlar yazın.

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“Bugün bulaşık sende.” ya da "Seni seviyorum.” gibi mesajlar kesinlikle eğlenceli bir hava katar. Ama adil olun, notların hepsi tatlı olmasın.

Kendi oturma köşenizi tasarlayın.

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Biraz minder, battaniye, sepetler ve sadece küçük bir koltukla bile salonun bir köşesini rahatlık alanınıza dönüştürün. Bizce bu köşe dizi izlemek için kavga etmeyi bile unutturabilir.

Banyoya minik bir raf ekleyin ve süsleyin.

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Rafın üzerine mumlar, minik bitkiler ya da banyo tuzları koyabilirsiniz. Bizce banyonuza ekleyeceğiniz bu raf, banyonuzun havasını şıp diye değiştirebilir.

Kendi perdelerinizi yapmaya cesaret edin.

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Evet, kulağa zor geliyor ama biraz kumaş ve dikiş yeteneği ile evinizde bambaşka bir hava yaratabilirsiniz. Hem de “Bu perde sadece bizim evde var!” diyebilirsiniz.

Eski tişörtlerden kırlent kılıfı yapmayı deneyin.

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Geri dönüşüm ve ev dekorasyonu alanları birleşince ortaya harika şeyler çıkabilir. Eski tişörtlerinizi temizlik bezi yapmaktan sıkıldıysanız kırlent kılıfı yapabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
yaşam Philips Yaşam Kategorisi
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