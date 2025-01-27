Yeni evli çiftlere özel! Evinizi sıcak bir yuvaya dönüştürecek DIY fikirleri

Biraz ip, boya ya da dantel ekleyerek romantik mumluklar yapabilirsiniz. Bizce elektrik faturasını da hafifletir. :)
“Bugün bulaşık sende.” ya da "Seni seviyorum.” gibi mesajlar kesinlikle eğlenceli bir hava katar. Ama adil olun, notların hepsi tatlı olmasın.
Biraz minder, battaniye, sepetler ve sadece küçük bir koltukla bile salonun bir köşesini rahatlık alanınıza dönüştürün. Bizce bu köşe dizi izlemek için kavga etmeyi bile unutturabilir.
Rafın üzerine mumlar, minik bitkiler ya da banyo tuzları koyabilirsiniz. Bizce banyonuza ekleyeceğiniz bu raf, banyonuzun havasını şıp diye değiştirebilir.
Evet, kulağa zor geliyor ama biraz kumaş ve dikiş yeteneği ile evinizde bambaşka bir hava yaratabilirsiniz. Hem de “Bu perde sadece bizim evde var!” diyebilirsiniz.
Geri dönüşüm ve ev dekorasyonu alanları birleşince ortaya harika şeyler çıkabilir. Eski tişörtlerinizi temizlik bezi yapmaktan sıkıldıysanız kırlent kılıfı yapabilirsiniz.
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