HABER

Yeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım Ömerime

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25), memleketi Sakarya’nın Hendek ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım Ömerime

Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK/HENDEK (Sakarya), (DHA)- KUZEY Irak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25), memleketi Sakarya’nın Hendek ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuşun yaklaşık 1 ay önce evlendiği eşi Yağmur Özdemir (25), tabuta sarılarak, "27 gün oldu doyamadım Ömerime" diye ağıt yaktı.
Dün Sakarya'ya getirilip Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün morguna konan şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in cenazesi, sabah saatlerinde alındı. Şehit Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, konvoyla baba evinin bulunduğu Hendek İlçesi Aktefek Mahallesi'ndeki Karadere Camii'ne getirildi. Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in eşi Yağmur, annesi Fatma Özdemir ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Eşinin askeri parkasını giyen Yağmur Özdemir, şehidin tabuta sarılarak, "3 ay sonra gelecektin, ne işin var burada. 27 gün oldu, doyamadım Ömerime" diye feryat etti. Anne Fatma Özdemir de tabutun başında dakikalarca şehit oğlunun fotoğrafını öptü.Şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da cenazede gözyaşlarını tutamadı.
Ailenin 14 çocuğundan biri olduğu öğrenilen şehit uzman çavuşun diğer kardeşleri, tabut başında birbirlerinden destek alarak ayakta durabildi. Şehidin cenaze namazına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aktefek Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
MUTLULUKLARI YARIM KALDI
Yaklaşık 1 ay önce düğün için izne çıkıp Sakarya’ya gelen Şehit Ömer Özdemir'in 1 hafta önce görev yeri Hakkari'ye döndüğü, ardından da Kuzey Irak operasyonlarına katıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım ÖmerimeYeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım ÖmerimeYeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım ÖmerimeYeni evli şehidin eşinin sözleri yürek burktu: 27 gün oldu, doyamadım Ömerime

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu
Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldıGüngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.