Yeni Facebook tasarımı daha temiz görünüm vadediyor

Şimdi bazı kullanıcılar, bu tasarımı yayına almak isteyip istemediklerine dair pop up penceresiyle karşılaşmaya başladılar.

Sosyal medya devi bu yeni tasarıma Yeni Facebook ismini vermiş durumdalar. Yeni tasarımda daha az göz alan renkler ve daha az göz yoran kalabalık tasarım öğeleri yer alıyor. Facebook’un yeni tasarımının bu sade haliyle biraz Twitter’ın haber akışına benzediği de dikkat çekiyor.

Ancak şimdilik tasarımın test aşamasında olduğu ve kullanıcılardan gelecek yorumlara göre son halini alacağı da vurgulanıyor.

Test amacıyla yeni tasarıma geçen kullanıcılar diledikleri zaman eski tasarıma geçme imkanına da sahip olacaklar. Ancak tasarım son halini alıp yayına girdikten sonra, kullanıcılara eski tasarımı kullanma imkanını verilmeyeceği düşünülüyor.

Facebook’tan sızan haberlere göre şirket yeni tasarımın son halini ilkbahar aylarında tüm dünyada yayına sokmayı planlıyor. Yani bugün alıştığımız Facebook’un son aylarını yaşıyoruz.

Öte yandan 2020’de diğer sosyal medya servisleri için de tasarım güncellemelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Facebook’taki sadeleşmenin ardından Instagram’da da benzer bir sadeleşme operasyonun geleceği düşünülüyor.

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