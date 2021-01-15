Yeni Ford F-150 Raptor 3 Şubat'ta tanıtılacak

Car and Driver'a göre Ford, yeni F-150 Raptor'u bu sefer iki güç aktarım mekanizmalı, güncellenmiş bir motor ile sunacak. Bu motor çift turbo 3,5 litrelik V6 motor olarak geliyor. Daha güçlü 'Raptor R' içeren giriş seviyesi modelleriyle de model piyasaya sürülecek. Şu anda Shelby Mustang GT500'ün kaputunun altında bulunan süper şarjlı 5,2 litrelik Predator V8 yerine F150’de daha farklı bir motor kullanılacak. GT500'ün 760 Bg'inden farklı olarak, 'Raptor R'deki V8'in biraz daha az güçlü olması bekleniyor.

Yeni F-150 Raptor için beklenen bir diğer büyük değişiklik de, önceki neslin yaprak yay yapısı ortadan kaldırılacak. Burada helezon yay sistemi devreye girecek. Modelin V8 versiyonu için dış tasarımda büyük değişiklikler sunulmayacak. Ancak, Raptor R versiyona özel daha büyük ön ızgara ve daha geniş çamurluklar modelde yer alacak.



