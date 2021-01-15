HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Ford F-150 Raptor 3 Şubat'ta tanıtılacak

Yeni Ford F-150 Raptor 3 Şubat'ta tanıtılacak

15.01.2021 23:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni Ford F-150 Raptor 3 Şubat'ta tanıtılacak

Ford, Ram 1500 TRX modeline cevap olarak yepyeni F-150 Raptor'u 3 Şubat'ta tanıtacak. Ek olarak, bir V8 motora sahip yeni F-150 Raptor'un kamuflajlı versiyonu da kameralara yakalandı.

Car and Driver'a göre Ford, yeni F-150 Raptor'u bu sefer iki güç aktarım mekanizmalı, güncellenmiş bir motor ile sunacak. Bu motor çift turbo 3,5 litrelik V6 motor olarak geliyor. Daha güçlü 'Raptor R' içeren giriş seviyesi modelleriyle de model piyasaya sürülecek. Şu anda Shelby Mustang GT500'ün kaputunun altında bulunan süper şarjlı 5,2 litrelik Predator V8 yerine F150’de daha farklı bir motor kullanılacak. GT500'ün 760 Bg'inden farklı olarak, 'Raptor R'deki V8'in biraz daha az güçlü olması bekleniyor.

2021-Ford-F-150-Raptor

Yeni F-150 Raptor için beklenen bir diğer büyük değişiklik de, önceki neslin yaprak yay yapısı ortadan kaldırılacak. Burada helezon yay sistemi devreye girecek. Modelin V8 versiyonu için dış tasarımda büyük değişiklikler sunulmayacak. Ancak, Raptor R versiyona özel daha büyük ön ızgara ve daha geniş çamurluklar modelde yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
O iki modelin dizel motoru satıştan kalkıyor!O iki modelin dizel motoru satıştan kalkıyor!
Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?

En Çok Okunan Haberler

15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Şebnem Dönmez yıllara meydan okuyor! Hala ilk günkü gibi

Şebnem Dönmez yıllara meydan okuyor! Hala ilk günkü gibi

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

2021 Nissan Qashqai daha güçlü hibrit bir versiyon ile gelecek

Nissan Qashqai'ye daha güçlü bir motor ile geliyor!

Mazda 6 ve CX-5 modellerinin dizel versiyonları kaldırılıyor

O iki modelin dizel motoru satıştan kalkıyor!

Samsung dört otomobil markasıyla ortaklığını duyurdu

Samsung dört otomobil markasıyla ortaklığını duyurdu

Nissan NV350 ile her yer ofisiniz olsun

Ofisini her yere taşımak isteyenlere!

Nissan Note Play Gear Konsept modaya uydu!

Nissan'dan yeni bir konsept: Note Play Gear

Honda HR-V İngiltere pazarından çekilebilir

Honda HR-V sahiplerine kötü haber!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.