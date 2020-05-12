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  4. Yeni gelişmeyi Süleyman Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeni gelişmeyi Süleyman Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 19:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gürbulak yolundaki sivillerin öldürülmesinden sorumlu olan 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeni gelişmeyi Süleyman Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, Üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti.. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi... Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar!"


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