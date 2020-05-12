Yeni gelişmeyi Süleyman Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, Üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti.. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi... Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar!"
Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 12, 2020
Üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti..
Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi...
Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar!