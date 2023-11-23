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Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi, DSÖ'den maske uyarısı geldi... İşte yeni salgının belirtileri

23.11.2023 16:23 | Son Güncelleme:
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgını geride kalırken, yine Çin'den gelen haberler endişe yarattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde ülkede giderek artan "gizemli bir salgın hastalığın" ortaya çıktığını duyurdu. Pekin ve Liaoning bölgesindeki hastanelerde çok sayıda hasta çocuğun yatış yaptığı ve okulların eğitime ara verdiği belirtildi. DSÖ, Çin’de yaşayan insanların yeniden maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini duyurdu.

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi, DSÖ'den maske uyarısı geldi... İşte yeni salgının belirtileri

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de şimdi de ' Gizemli zatürre salgını' ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü endişe yaratan bir açıklama yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde Çin’de giderek artan “gizemli bir salgın hastalığın” ortaya çıktığını duyurdu.

DSÖ'DEN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

DSÖ tarafından yapılan açıklamada Çin’de yaşayan insanların yeniden maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiği belirtildi. Yetkililer ayrıca bu “gizemli solunum yolu hastalığı” sebebiyle kötü hissedenlerin kendilerini izole etmelerini ve evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

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YENİ SALGIN: GİZEMLİ ZATÜRRE

Uluslararası kurum ve kuruluşlar Çin’de vakaların sayısının arttığına dikkat çekerek, “gizemli zatürre salgını” ifadesini de kullandı. DSÖ yetkilileri Çin’in Covid-19 salgını döneminden daha şeffaf olması gerektiği konusunda da çağrıda bulunarak bütün verilerin uluslararası kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini duyurdu.

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İKİ KENTTE VAKALAR ARTTI, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Yeni hastalığın başkent Pekin ve Liaoning bölgesindeki hastanelerde tespit edildiği belirtildi. Çin medyasında yer alan haberlerde, hastanelerde çok sayıda hasta çocuğun yatış yaptığını ve okullarda eğitime ara verildiği de duyuruldu.

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YENİ SALGININ BELİRTİLERİ

Hastalanan çocuklarda akciğer iltihabı ve yüksek ateş olduğu açıklanırken, öksürük ve diğer belirtilerin ise görülmediği duyuruldu. İngiliz medyası, Covid-19 salgınının patlak vermesinden önce Wuhan’da da benzer bir artış olduğunu hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin dsö salgın
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