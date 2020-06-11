Yeni God of War mu geliyor?

Etkinliğe bugün God of War’un geliştiricisi Santa Monica Studio’nun da katılacağı ortaya çıktı. Bu haberden sonra gözler yeni God of War oyununa çevrildi.

2018 yılında PlayStation 4’e özel olarak çıkan GoW, farklı oynanış yapısı ile seriye silbaştan çekmişti. Büyük bir risk alan Santa Monica Studio, bu riskin de karşılığını almış ve 2018’de yılın oyunu ödülünün GoW’a gitmesini sağlamıştı. Santa Monica Studio’nun PlayStation 5 etkinliğine katılacak olması demek yeni GoW oyununun geleceği anlamına gelmiyor. Çünkü firmalarda bu tip büyük oyunlarını 5-6 yılda bir çıkarır.

BU ÇIKIŞ OYUNU OLMAYABİLİR

GoW’un çıkışının üzerinden daha 2 yıl anca geçti. Eğer yeni GoW, PlayStation 5 etkinliğinde gösterilse bile bu konsolun çıkış oyunu olmayacaktır. Yeni GoW için 2022’nin sonunu beklemek şimdilik daha mantıklı görünüyor.

Şimdilik yarın geceki etkinlikte hangi oyunların tanıtılacağı bilinmiyor. Umarız uzun süredir beklenen Horizon Zero Dawn 2 tanıtılır da biraz gözümüz oyun görür.

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