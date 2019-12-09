Yeni güzellik trendi şeytan dudaklarına karşı uzmanlar uyarıyor

Geçtiğimiz yıllarda bir çok garip şeyin moda olduğunu gördük. Ancak 'şeytan dudakları' ya da 'ahtapot dudakları' adı verilen yeni güzellik trendi 'doğal' ve tehlikeli olarak nitelendiriliyor ve uzmanlar tarafından uyarılıyor.

'DOKUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR'

Rus kadınların başlatığı bu korkutucu trend de dudaklarda inişli çıkışlı bir dalga efekti oluşturuluyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Kozmetik Diş Hekimi ve Yüz Estetiği Dr Krystyna şunları söylüyor: Dudakların anatomik yapısını bu şekilde değiştiremezsiniz. Dudak çizgisini keskinleştirebilir ya da sınırını biraz daha büyütebilirsiniz ancak bu şeytan dudakları 'doğal' değil. Uygun olmayan şekilde enjekte edilen dolgu maddesi bir kan damarı içerisine girerek tıkanmalara neden olabilir ve dokunun nekrozuna (ölümüne) neden olabilir.