KADIN

Yeni güzellik trendi şeytan dudaklarına karşı uzmanlar uyarıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Geçen aylarda takma kirpiklerden yapılan burun kılları, tırnaklara yapılan farklı manikür tasarımları bu kadar da olmaz dedirtmiş, garip birçok şeyin moda olduğunu görmüştük. Ancak moda tuhaflıkları hız kesecek gibi görünmüyor. Öyle ki, 'kadınların son olarak tercih ettiği moda akımı biraz ürkütücü duruyor' desek abartmış olmayız. Birçok kadın şimdi dudaklarına dolgu enjekte ettirerek dudaklarının 'şeytan dudağı' adı verilen bu şekle bürünmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bir çok garip şeyin moda olduğunu gördük. Ancak 'şeytan dudakları' ya da 'ahtapot dudakları' adı verilen yeni güzellik trendi 'doğal' ve tehlikeli olarak nitelendiriliyor ve uzmanlar tarafından uyarılıyor.

'DOKUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR'

Rus kadınların başlatığı bu korkutucu trend de dudaklarda inişli çıkışlı bir dalga efekti oluşturuluyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Kozmetik Diş Hekimi ve Yüz Estetiği Dr Krystyna şunları söylüyor: Dudakların anatomik yapısını bu şekilde değiştiremezsiniz. Dudak çizgisini keskinleştirebilir ya da sınırını biraz daha büyütebilirsiniz ancak bu şeytan dudakları 'doğal' değil. Uygun olmayan şekilde enjekte edilen dolgu maddesi bir kan damarı içerisine girerek tıkanmalara neden olabilir ve dokunun nekrozuna (ölümüne) neden olabilir.

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Bu da moda oldu'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Bu da moda oldu
Kimsenin istemediği güzellik trendi yine moda olduKimsenin istemediği güzellik trendi yine moda oldu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
saçına şekil verirsin anlarım ama dudağına vücuduna böyle bir şey yaparsan aklının çok fazla olmadığını düşüneceğim.
ben korktum uzaylı gibi bir mahlukata ya da mutasyona uğramış bir canlı gibi ıiyy
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