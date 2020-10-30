Yeni hasar: Kovid ayak parmakları

Bilim insanları, yeni tip korona virüs ile enfekte olan kişilerde donuk yanıklarına benzer, “Kovid ayak parmakları” olarak bilinen bir cilt hastalığının geliştiğini açıkladı. Söz konusu durum, virüse yakalandıktan bir ile dört hafta içinde gelişiyor ve ayak parmaklarının şişerek renginin kırmızıya, ardından mora dönmesine neden oluyor.

"BELİRTİLER VARSA COVİD-19'DAN ŞÜPHELENİLMELİ"

Uluslararası Dermatoloji Dernekleri Birliği ve Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından yapılan çalışmada, Covid ayak parmaklarının genellikle hafif seyreden bir semptom olduğunu ve hastalarının ayaklarının birkaç hafta sonra eski haline döndüğü belirtildi. Ancak, bilim insanları bazı hastalarda iltihabın aylarca sürebileceği konusunda uyararak, ayak parmakların sebebi bilinmeyen şişlik ve kızarıklık geliştiren kişilerin Covid-19 testi yaptırması gerektiğini söyledi.

YÜZDE 16'SI HASTANEDE TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Bununla birlikte, araştırmacılar, 375 hastanın verilerini analiz ederek yaptığı çalışmada hastanede bakıma ihtiyaç duyan her altı hastadan birinde “uzun süreli covid” semptomları geliştiğini bildirdi. Covid ayak parmakları ise bu semptomların içinde yaygın olarak görüldü. Covid-19 nedeniyle başvuranların yarısının Covid ayak parmakları şikayeti bulunduğu ve bu hastaların yaklaşık yüzde 16’sının yatarak tedaviye ihtiyaç duyduğu kaydedildi.