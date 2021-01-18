Yeni Honda HR-V kamuflajlı yakalandı

Honda bu doğrultuda kolları sıvadı ve yeni bir modelin Avrupa testlerine başladı. Yoğun kamuflajlı kameralara yakalanan model ilk bakışta tüm detaylarını sır gibi saklıyor görünüyor. Kameralara yakalanan bu yeni HR-V Amerika pazarı için üretilmeyecek.

Honda Amerikan yaptığı açıklamada şunları söyledi: ABD pazarı için Honda HR-V'nin halefinin geliştirilmesi devam ediyor. Bu yeni HR-V, ABD müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanacak ve diğer bölgelerde piyasaya sürülecek Honda Vezel / HR-V'den farklı olacak. Honda, piyasaya çıkmaya yakın ABD pazarı için tasarlanan yeni nesil Honda HR-V ile ilgili detayları paylaşacak ve daha fazla bilgiyi müşterilerine sunacak.

Honda ilk detay farklı isimde model üretmiyor. Daha önce benzer modelleri farklı isimlerle farklı pazarlara sunmuştu. Bunun yanında marka, Honda Fit, Civic Coupe ve Accord’un üretimini durdurduğu için HR-V üretimine hız verecek gibi görünüyor. Yeni Honda HR-V ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.



