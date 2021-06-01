Yeni Hyundai Kona N-Line! Uçan Crossover

Hyundai Kona, tasarım konusunda eski nesile göre büyük değişim yaşadı. Ön yüzde önemli değişim yaşarken, arka bölümde de stop grubu elden geçirilmiş. N-Line donanım ile otomobil oldukça sportif görünüyor. Bunun yanında ön ızgara ve hava girişleri de standart versiyona göre daha geniş tutulmuş. Yan bölümde daha büyük jantlar kullanılmış. Tavan rayları, yan aynalarda otomobilde farklı renk kullanılmış. Arka bölümde de büyük bir difüzör kullanılmış. Bu detay sportifliğe fazlasıyla artı katmış.

Hyundai Kona N-Line, ailenin en güçlü motor seçeneği ile geliyor. Bu motor 1.6 litre hacminde. Turbo destekli makine 198 Bg güç ve 265 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını otomobil 7.7 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 210 km/s. 7 ileri DCT şanzıman ile kombine edilen otomobil, 5.6 litrelik tüketim değerine sahip.