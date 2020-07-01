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Yeni iPad mini pek de söylendiği gibi küçük olmayabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 11:56 | Son Güncelleme

Ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun araştırmasına göre; Apple, 2020’nin sonunda 10.8 inç büyüklüğünde iPad ve 2021’de ise 8.5 inç büyüklüğünde iPad Mini’yi tanıtmak için şimdiden çalışmalara başlamış.

Yeni iPad mini pek de söylendiği gibi küçük olmayabilir

Yeni iPad mini muhtemelen Apple A13 Bionic’ten gücünü alacak. 10.8 inç iPad ise Apple A10 Fushion ile çalışacak. Her iki modelde de 3 GB RAM bulunacak.

APPLE'DAN ORTA BOYUTLU İPAD GELİYOR

Apple şu anda iPad serisinde 4 modeli satışa sunuyor. Bu modeller; 12.9 inç ve 11 inç iPad Pro, 10.5 inç iPad Air, 10.2 inç iPad ve 7.9 inç iPad Mini olarak kategorize ediliyor. Söylentiye göre, Apple 2020’de 10.8 inç iPad modelini piyasaya sürecek. Ancak 10.2 inç iPad’in daha iyi bir ekran ile gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

iPad mini en son Mart 2019’da Apple A12 Bionic yonga seti ile güncellenmişti. Söylentiler Apple’ın 2021’de daha küçük çerçeveli iPad modelini satışa sunacağı yönündeydi. Bu sayede ekran boyutu mini’de 7.9 inçten 8.5 inçe çıkacak. Ayrıca bu modelde Face ID’nin bile yer alma ihtimali çok yüksek görünüyor.

Şimdilik yeni iPad’ler hakkında konuşmak için erken. Ancak Apple’ın sadece 6.000 TL barajını aşan iPad Pro modeli ile iş yapamayacağı ortada. Bu yüzden orta segmentteki modellerine de yeni özellikler eklemeli.

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