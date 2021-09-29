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New York Times: Kabil Üniversitesi rektörü kadınların derslere katılmasını yasakladı: Önce islam

29.09.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Times'ın haberine göre, Kabil Üniversitesi'nin Taliban tarafından atanan yeni rektörü Mohammad Ashraf Ghairat, "herkes için gerçek İslami bir ortam sağlanmadığı sürece" kadınların okula kaydolmasına veya ev dışında çalışmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ghairat, tweetini ''Önce İslam'' diyerek bitirdi.

New York Times: Kabil Üniversitesi rektörü kadınların derslere katılmasını yasakladı: Önce islam

Eylül ayının başlarında, yeni Afgan hükümeti kız öğrencilerin üniversite derslerine devam edebileceklerini ancak erkek öğrencilerden ayrı bir şekilde eğitim göreceklerini açıklamıştı.

New York Times'ın haberine göre, Taliban'ın Kabil Üniversitesi'ne atadığı yeni rektör, Mohammad Ashraf Ghairat, uygun koşullar sağlanıncaya kadar "kadınların üniversitelere veya çalışmasına izin verilmeyeceğini" söyledi.

''KADINLAR EVDE KALACAK''

Önce İslam diyen Ghairat, daha sonra sözlerine açıklık getirmek isteyerek, New York Times tarafından yanlış alıntılandığını belirten bir tweet daha gönderdi. Mohammad Ashraf bu kez, ''İslami bir ortamda, kadınlar evde kalmak zorunda kalacak'' dedi.

Ghairat'ın tweetleri, yeni atanan Yüksek Öğrenim Bakanı Abdul Baqi Haqqani'nin bu ayın başlarında, kadınların erkeklerden ayrı eğitim gördükleri sürece, Afgan üniversitelerinde eğitim görmelerine izin verileceğini söyleyen açıklamasıyla çelişiyor gibi görünüyor.

Öte yandan bu açıklamaların ardından ismini vermek istemeyen bir öğretim görevlisi, ''Bu kutsal yerde İslami olmayan hiçbir şey yoktu. Cumhurbaşkanları, öğretmenler, mühendisler ve hatta mollalar burada yetiştiriliyor ve topluma kazandırılıyor. Kabil Üniversitesi, Afganistan ulusunun evidir'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Taliban
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