YENİ KABİNE açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Yeni Kabine listesinde kimler, hangi isimler yer alıyor? Yeni kabine bugün belli oluyor

Yeni Kabine listesinde kimlerin, hangi isimlerin olduğuna dair araştırmalar yoğunlaştı. Yeni Bakanlar Kurulu, bu akşam resmen belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni kabine listesi ile ilgili açıklamayı bugün saat 22.00 gibi yapması bekleniyor. Kulislerde Bakanlıklar için pek çok isim konuşuluyor. Bu kapsamda Yeni Kabine de kimler olacak? Bakanlar Kurulu isim listesi belli oldu mu? gibi soruların yantları da araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

YENİ KABİNE AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yeni Kabine'nin bugün belli olacak. Yeni Kabine isim listesinin ise saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

YENİ KABİNE LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Yeni Kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu (Yeni Kabine) belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.

'KABİNE İÇİN 3 İSİM NETLEŞTİ' İDDİASI

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey yetkililer ve partililer, kabinede daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek‘in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın da kabinede yer almasının neredeyse kesin olduğunu söyledi.

