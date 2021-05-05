Yeni keşif: Venüs'te bir gün ne kadar sürüyor?

Daha önceki tahminler arasında tutarsızlıklar olsa da, Güneş sistemindeki en uzun güne Venüs’ün sahip olduğu biliniyordu. ABD’de yapılan yeni çalışma, Venüs’ün kendi etrafından dönmesinin 243,0226 Dünya günü ya da Dünya’da geçen bir yılın üçte ikisi kadar sürdüğünü buldu.

14 YIL BOYUNCA 21 KEZ RADYO DALGALARI İLETİLDİ

2006'dan 2020'ye kadar Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi’nin (NASA) Californiya Mojave Çölü'ndeki Goldstone Anteni’nden Venüs'e 21 kez radyo dalgaları iletti. Ardından, West Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'nde belirli gezegen özellikleri hakkında bilgi sağlayan radyo yankısını inceledi.

Los Angeles California Üniversitesi’nde (UCLA) gezegen astronomi profesörü Jean-Luc Margo, "Her bir ölçüm, Venüs'ü dev bir disko topu gibi ele alarak elde edildi. Venüs'ü dev bir el feneri gibi çalışan Goldstone'daki radarla aydınlattık ve Dünya'nın yüzeyinine yansıyan dalgaları inceledik" dedi.

'GALAKSİDE MİLYARLARCA BENZER GEZEGEN VAR'

Bununla birlikte, Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya liderlik eden Margot, "Venüs, gezegen oluşumunu ve evrimi anlamak için harika bir laboratuvar ve bir taş atımı uzaklıkta. Galakside muhtemelen milyarlarca Venüs benzeri gezegen var" açıklamasını yaptı.