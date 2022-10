Yeni kimlik fotoğrafı nasıl olmalı? Yeni kimlik fotoğraf boyutu ve özellikleri nelerdir?

Yeni tip çipli kimlik kartı alabilmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmak gerekiyor. Bu başvuru online olarak kurumun resmî sitesi üzerinden ya da ALO 199 hattı aracılığı ile yapılabiliyor.

Randevu alma işleminin ardından alınan randevu günü ve saatinden önce hazır bulundurulması gereken bazı evraklar bulunuyor. Bunlardan biri de biyometrik adı verilen ve bazı özelliklere sahip olan fotoğraflar oluyor. Eğer kimlik için ibraz edilen fotoğraf aranan şartlara uygun değilse kimlik yenileme işlemi yapılamıyor.

Yeni kimlik fotoğraf boyutu ne kadar olmalıdır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendine ait resmi sitesinde de belirttiği şekilde yeni kimlik kartları için biyometrik özelliklere sahip fotoğraf ile başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.

Biyometrik bir fotoğrafın boyutu 50 mm'ye 60 mm ölçülerini kapsıyor. Boyutları dışında ışık, duruş, renk, aksesuar ve bunun gibi detaylar da biyometrik bir fotoğraf için önem taşıyor.

Yeni kimlik fotoğrafı nasıl olmalıdır?

Yeni kimlik almak ya da var olan eski tip kimliği yenisi ile değiştirmek için çekilecek olan fotoğrafın şartları bellidir. Bu amaçla fotoğrafçıya gidildiğinde çekilen fotoğrafın kimlik için kullanılacağı ve nüfus müdürlüğüne teslim edileceği belirtilmelidir.

Biyometrik foto ölçüleri dışında başka bazı ayrıntılar da kimlikte kullanılacak fotoğraf için son derece önemlidir. Fotoğraf için tüm standartlar ICAO tarafından belirlenmiştir.

Biyometrik fotoğrafın özellikleri nelerdir?

Kimlik için kullanılacak olan fotoğrafta aranan özellikler şu şekildedir:

Biyometrik fotoğraf boyutu 50 mm ve 60 mm ölçülerinde olmalıdır.

Kişinin en doğal halini yansıtmalı, herhangi bir makyaj ve bunun gibi kişiyi olduğundan farklı gösterecek bir durum olmamalıdır.

Işıklandırma ve gölgelendirme son derece önemlidir. Arka planın net olması gerekir. Herhangi bir gölge olması durumu kabul edilemez.

Arka fon beyaz olmalıdır.

Beyaz dışında başka bir renk ışık kullanılmamalıdır.

Fotoğrafı çekilen kişinin gözleri tamamen açık olmalıdır.

Gözlerin görünmesini engelleyecek herhangi renkte bir gözlük takılmamalıdır. Ancak geçerli sağlık sebepleri ile takılan, doktor tarafından verilmiş numaralı gözlükler takıldıysa kabul edilir. Ayrıca gözlük ile fotoğraf çektirilecekse herhangi bir ışık yansımasının olmamasına dikkat edilmelidir.

Şapka ve benzeri aksesuarlar da biyometrik fotoğraf için kabul görmeyen bir durumdur.

Baş örtüsü kullanan hanımlar yüzlerinin çene altına kadar görünecek şekilde fotoğraf çektirmelidir.

Kişi sürekli olarak sakallı değilse biyometrik fotoğraf çektireceği zaman tıraş olmalıdır. Bu konuda resmi bir talep be şart bulunmamaktadır. Ancak aksi durumda fotoğraf başvurulan nüfus müdürlüğü tarafından kabul görse de ilerleyen zaman içinde bazı resmi işlemlerde sıkıntı yaşanması olası bir durumdur.

Yeni kimliklerde fotoğraf yaşı kaç olmalıdır?

Yeni tip çipli kimlik kartları için belirlenmiş olan fotoğraf yaşı on beştir. Bir Türk vatandaşı on beş yaşını doldurmuşsa Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartında fotoğrafının bulunması zorunludur. On beş yaşını doldurmadığı halde kimliğine fotoğraf eklemek isteyen Türk vatandaşları da başvuru yapabilir.