Yeni kimlik fotoğrafı nasıl olmalı? Yeni kimlik fotoğraf boyutu ve özellikleri nelerdir?

Yeni tip çipli kimlik kartı alabilmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmak gerekiyor. Bu başvuru online olarak kurumun resmî sitesi üzerinden ya da ALO 199 hattı aracılığı ile yapılabiliyor.
Randevu alma işleminin ardından alınan randevu günü ve saatinden önce hazır bulundurulması gereken bazı evraklar bulunuyor. Bunlardan biri de biyometrik adı verilen ve bazı özelliklere sahip olan fotoğraflar oluyor. Eğer kimlik için ibraz edilen fotoğraf aranan şartlara uygun değilse kimlik yenileme işlemi yapılamıyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendine ait resmi sitesinde de belirttiği şekilde yeni kimlik kartları için biyometrik özelliklere sahip fotoğraf ile başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.
Biyometrik bir fotoğrafın boyutu 50 mm'ye 60 mm ölçülerini kapsıyor. Boyutları dışında ışık, duruş, renk, aksesuar ve bunun gibi detaylar da biyometrik bir fotoğraf için önem taşıyor.
Yeni kimlik almak ya da var olan eski tip kimliği yenisi ile değiştirmek için çekilecek olan fotoğrafın şartları bellidir. Bu amaçla fotoğrafçıya gidildiğinde çekilen fotoğrafın kimlik için kullanılacağı ve nüfus müdürlüğüne teslim edileceği belirtilmelidir.
Biyometrik foto ölçüleri dışında başka bazı ayrıntılar da kimlikte kullanılacak fotoğraf için son derece önemlidir. Fotoğraf için tüm standartlar ICAO tarafından belirlenmiştir.
Kimlik için kullanılacak olan fotoğrafta aranan özellikler şu şekildedir:
Yeni tip çipli kimlik kartları için belirlenmiş olan fotoğraf yaşı on beştir. Bir Türk vatandaşı on beş yaşını doldurmuşsa Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartında fotoğrafının bulunması zorunludur. On beş yaşını doldurmadığı halde kimliğine fotoğraf eklemek isteyen Türk vatandaşları da başvuru yapabilir.
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