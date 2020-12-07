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Yeni Lexus RX Black Line modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Fiyatı ne kadar?

07.12.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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Yeni Lexus RX Black Line modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Fiyatı ne kadar?

Yeni Lexus RX Black Line modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Lexus, lüks SUV modeli RX’in Black Line versiyonunu satışa sundu. Model Türkiye'de 1 milyon 275 bin TL fiyat

Otomobil üreticisi Lexus, lüks SUV modeli RX’in Black Line versiyonunu Türkiye'de sportif bir tarza sahip olan RX Black Line, Aralık ayıyla birlikte 1 milyon 275 bin TL fiyat ile Lexus Türkiye Showroomları’ndaki yerini aldı.

Lexus RX Black Line Türkiye'de

YENİ LEXUS RX BLACK LINE MODELİ TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU

Tasarımda Yeni Lexus RX Black Line; Lexus’un kendine has ön panjuru, siyah renk ve krom çerçeveyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte beş kollu koyu bronz 20 inç alaşım jantlar ve lake siyah aynalar gibi farklıklara sahip RX Black Line, Lexus’un detaylara verdiği önemi bir kez daha vurguluyor. Lexus RX Black Line’ın kabininde de Executive donanımına özel, yüksek kalitedeki Smooth deri döşemeler şıklığı tamamlıyor.

Lexus RX Black Line Türkiye'de

YENİ LEXUS RX BLACK LINE MODELİ HANGİ MOTOR İLE GELİYOR

Lexus RX Black Line versiyonu 238 HP güce sahip 2.0 litre turbo motorla satışa sunulacak ve bu özel seri sadece 1 yıl boyunca üretilecek.


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