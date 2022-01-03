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Yeni makyaj malzemelerine fazla para harcamaya son! Makyaj malzemelerinin bozulmasını önlemek için neler yapılabilir?

03.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj severlerin korkulu rüyalarının başında makyaj malzemelerinin erkenden kuruması ya da bozulması gelir. Son kullanma tarihinden önce bozulmalarını önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Farklı türden makyaj malzemelerini en uzun süre nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, makyaj malzemelerinin bozulmalarına son verecek ipuçlarına beraber göz atalım.

Yeni makyaj malzemelerine fazla para harcamaya son! Makyaj malzemelerinin bozulmasını önlemek için neler yapılabilir?

Bütün makyaj malzemelerinin son kullanma tarihi bulunur. Bu tarihler ambalajlarının üzerinde yazar ve ürünü hiç açmasanız bile o tarih geçtikten sonra bozulurlar. Bir de ambalajını açtıktan sonra kullanıp bitirmeniz gereken bir süre bulunur. Bu süre, ürün çeşitlerine göre farklılık gösterir ve ''M'' sembolüyle gösterilir. Bazı durumlarda bu süreler dolmadan makyaj malzemeleri kuruyabilir ve bozulabilir. Birkaç ipucuyla yaşayabileceğiniz bu tür sorunların önüne geçebilirsiniz. Makyaj malzemelerinin bozulmasını önleyecek tüyolara bir bakalım.

ODA SICAKLIĞINDA SAKLAYIN

Makyaj malzemelerinin erken bozulmaması için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta saklama koşulları. Banyo gibi nemli ve sıcak ortamlar bu malzemelerin çabuk bozulmalarına neden olur. Bu yüzden ambalajında belirtilen özel bir saklama koşulu olmadığı sürece onları kuru, karanlık ve oda sıcaklığındaki ortamlarda saklayın.

PUDRA, FAR VE ALLIK GİBİ ÜRÜNLERİN ARASINA DİSK PAMUK KOYUN

Pudra, far ve allık gibi kompakt ürünler yere düştüklerinde kırılmaya meyilli oluyorlar. Bunu önlemek için ambalajlarının arasına normal ya da disk pamuk koyun. Pamuk, ürün ve ambalajın arasında destekleyici görev görerek düşme gibi durumlarda kırılmasını engelleyecek.

KURUYAN MASKARANIZI HAYATA DÖNDÜRÜN

Hepinizin bildiği gibi maskaralar ambalajları açıldıktan itibaren kısa sürede kurur. Kuruyan maskaralarınızı basit yöntemlerle hayata döndürebilirsiniz. Bunların ilki, maskara fırçasına birkaç damla lens solüsyonu damlatmak. Diğeri ise sıcak bir suyun içinde maskaranızı bekletmek.

SERTLEŞMİŞ GÖZ FARININ ÜZERİNİ SİLİN

Göz farları, uzun süre kullanılmadıklarında sertleşir ve kullanımı zor bir hale gelir. Çok kolay bir yöntemle onları eski hallerine geri döndürebilirsiniz. Bunun için kuru bir peçeteyle göz farınızın üzerini hafifçe silin. İlk aldığınız haline döndüğünü göreceksiniz.

GÖZ KALEMİNİ AÇMADAN ÖNCE BUZDOLABINDA BEKLETİN

Göz kalemini açarken en sık karşılaşılan durumlardan biri ucunun kırılması. Bu durumun önüne geçmek için kaleminizi açmadan önce 15 dakika buzdolabında bekletin. Göz kaleminin yumuşak ucu soğuk havanın etkisiyle sertleşecek ve kırılmayacak.


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