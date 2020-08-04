Yeni makyaj trendi ton-sür-ton hakkında merak edilenler burada!

Ardından göz kapağınızın katlanma bölgesine bir geçiş rengi uygulayın. Geçiş rengi olarak da yine gül kurusu tonlarında bir far kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz ana renkteki göz farını öncelikle göz kapaklarınıza uygulayın. Seçtiğiniz farın az da olsa ışıltılı olması bakışlarınıza da canlılık kazandırır.

Ton - sür - ton makyajda genellikle nude tonlar tercih edilse de son dönemde trend olan neon renklerle de çok başarılı sonuçlar elde etmeniz mümkün. Ayrıca bakır ve kiremit rengi de bir arada kullanıldığında harika sonuç veriyor.

Ton-sür-ton makyaj için öncelikle bir ana renk belirlemeniz gerek. Bu rengi ten renginize uygun renkler arasından seçebilirsiniz. Bize kalırsa pembe ve gül kurusu tonları cildinize uyum sağlar ve doğal bir sonuç almanıza yardımcı olur.

Ten renginize yakışan bir ana renk seçerek doğal, canlı ve renk bütünlüğüne sahip iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Son dönemde yükselişe geçen ton sür ton makyaj ı yaparken bilmeniz gereken püf noktalar için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Geniş uçlu bir karıştırma fırçası yardımıyla sürdüğünüz farı iyice karıştırarak sıcak bir geçiş elde edebilirsiniz.

Burada size yardımcı olabilecek bir ipucumuz daha var. Katlanma bölgenize yanaklarınıza uygulayacağınız allığı sürerseniz daha bütün ve birbiriyle uyumlu bir makyaj yapabilirsiniz.

ALLIK SEÇİMİ

Ton-sür-ton makyajda kullanacağınız allığın rengi de gözlerinizde ve dudaklarınızda kullanacağınız ana rengin bir tonunu içermeli. Hem doğal hem de belirgin bir görünüm için pembe tonlarda bir allık seçebilirsiniz. Toz allık kullanabileceğiniz gibi, kremsi jel dokuya sahip allıkları da tercih edebilirsiniz.

AYDINLATICI UYGULAMASI

Eğer gül kurusu tonlarında bir ton-sür-ton makyajı yaptıysanız yine pembe alt tonlu bir aydınlatıcı ile makyajınıza biraz ışıltı kazandırabilirsiniz. Yüzünüzün yüksek noktalarına uygulayacağınız bir aydınlatıcı ile tek dokunuşta çok doğal bir ışıltıya sahip olabilirsiniz.

RUJ

Ton-sür-ton makyajın en önemli aşamalarından biri de ruj seçimi. Makyajınızın ana rengine uygun tonda bir ruju dudaklarınıza uygulayın. Ruj, ton-sür-yon makyajı tamamlayan en önemli detaylardan biri. Bu nedenle öncelikle kullanmak istediğiniz ruj rengini seçerek makyajda kullanacağınız ana renge daha sonra da karar verebilirsiniz. Bu tam istediğiniz tonlarda bir sonuç elde etmenize yardımcı olur.

