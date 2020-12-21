Yeni Mercedes EQS'ten bir teaser daha geldi

Ortaya çıkan teaser görüntüsünde üreticinin ürün gamındaki en önemli modellerden biri olacak olan EQS'in modern teknolojileri ve çevreci duruşu tasvir edilmiş. Tahminlere göre model önümüzdeki sene ortaya çıkacak. Marka yetkilileri bunun için oldukça heyecanlı.

YENİ MERCEDES EQS'TEN BİR TEASER DAHA GELDİ

Görüntülerin detaylarına gelecek olursak, Koronavirüs salgını sebebiyle daha çok sağlık temalı hikayeler işlenmiş. Bu doğrultuda hayatlarımızın vazgeçilmezi olan hava filtreleri, EQS içerisinde de kendisini gösteriyor. Mühendisler aracın motor bloğu yerine, HEPA filtrasyon sistemi yerleştirmiş. Böylelikle iç mekana daha kaliteli ve temiz bir hava sunulacak. Mercedes, EQS'in otomotiv dünyasındaki ilk DIN EN 1822 sertifikasına sahip olacağını da belirtildi.

EQS, Mercedes'in "Electric Vehicle Architecture (EVA)" adını verdiği platformunu kullacak. İlerleyen zamanlarda bu platformu diğer elektrikli versiyonlarda kullanacak. Kokpitte MBUX bilgi eğlence sisteminin geliştirildi ve elektrikli modele uygun argümanları içerisinde bulundurduğu biliniyor. Model ek olarak yapay zeka ile desteklenecek. Marka yöneticileri EQS’te kullanılan bataryalar ile birlikte modelin 700 km menzile ulaşabileceğini belirtiyorlar. Modelin en güçlü versiyonunun 600 bg gücünde olacağı biliniyor.



