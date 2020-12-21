HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Mercedes EQS'ten bir teaser daha geldi

Yeni Mercedes EQS'ten bir teaser daha geldi

21.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni Mercedes EQS'ten bir teaser daha geldi

Yeni Mercedes EQS'ten bir teaser daha geldi. Mercedes, son hızla lüks EV modeli EQS'i bitirmeye çalışıyor. Ardı ardına birkaç tane teaser görüntüsü yayınlayan marka, son bir fotoğrafta geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Ortaya çıkan teaser görüntüsünde üreticinin ürün gamındaki en önemli modellerden biri olacak olan EQS'in modern teknolojileri ve çevreci duruşu tasvir edilmiş. Tahminlere göre model önümüzdeki sene ortaya çıkacak. Marka yetkilileri bunun için oldukça heyecanlı.

Mercedes EQS'ten bir teaser daha geldi

YENİ MERCEDES EQS'TEN BİR TEASER DAHA GELDİ

Görüntülerin detaylarına gelecek olursak, Koronavirüs salgını sebebiyle daha çok sağlık temalı hikayeler işlenmiş. Bu doğrultuda hayatlarımızın vazgeçilmezi olan hava filtreleri, EQS içerisinde de kendisini gösteriyor. Mühendisler aracın motor bloğu yerine, HEPA filtrasyon sistemi yerleştirmiş. Böylelikle iç mekana daha kaliteli ve temiz bir hava sunulacak. Mercedes, EQS'in otomotiv dünyasındaki ilk DIN EN 1822 sertifikasına sahip olacağını da belirtildi.

Mercedes EQS'ten bir teaser daha geldi

EQS, Mercedes'in "Electric Vehicle Architecture (EVA)" adını verdiği platformunu kullacak. İlerleyen zamanlarda bu platformu diğer elektrikli versiyonlarda kullanacak. Kokpitte MBUX bilgi eğlence sisteminin geliştirildi ve elektrikli modele uygun argümanları içerisinde bulundurduğu biliniyor. Model ek olarak yapay zeka ile desteklenecek. Marka yöneticileri EQS’te kullanılan bataryalar ile birlikte modelin 700 km menzile ulaşabileceğini belirtiyorlar. Modelin en güçlü versiyonunun 600 bg gücünde olacağı biliniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Yeni 308 hayal edildi!Yeni 308 hayal edildi!
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Yeni 2021 Peugeot 308 böylemi olacak?

Yeni 308 hayal edildi!

Yeni Toyota Yaris 4 milyon adet üretim rakamına ulaştı

4 milyonuncu Yaris üretildi

Yeni BMW 7 Serisi hayal edildi

Yeni tasarımı böyle mi olacak?

Lexus RX “En İyi Premium Hibrit” otomobili ödülünü kazandı

"En İyi Premium Hibrit" ödülünü aldı

Yeni Nissan Ariya'nın üretim yeri belli oldu

Üretim yeri belli oldu!

2021 Kia Niro kameralara yakalandı!

Kamuflajlı yakalandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.