Yeni nesil dolgu uygulamaları ile daha uzun süreli genç görünüm

Günümüzde medikal estetik uygulamalardan beklenen en doğal görünümü elde etmektir. Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, yeni gelişen teknolojiler ile daha uzun süreli genç görünümün nasıl sağlanabileceğinden bahsetti.

Medikal estetik uygulamalarda doğal görünümün yanı sıra kalıcılık süresi kişiler açısından çok önemlidir. 1980’li yıllardan beri özellikle yüz ve dekolte bölgesinde meydana gelen yıpranmalara karşı geliştirilen tedavi yöntemlerinde ilk dikkat çeken botulinum toxin olsa da sonrasında dolgu işlemleri de oldukça popüler olmayı başarmıştır.

İster botulinum toxin, ister dolgu olsun bu uygulamaların hepsinin etki süresi belli sürelerdir. Ancak cilt iyileştirici etkileri kalıcıdır. Bu etki süresi başarılı bir aralıkta olsa da gelişen teknolojiler sayesinde her zaman daha iyisini yapmanın mümkün olduğunu unutmamak gerekir.

İKİ YIL BOYUNCA KALICILIĞINI KORUYOR

İçeriği ile yeni nesil dolgu uygulamalarını çok daha popüler bir seviyeye taşıyan Crstalys, etki süresi ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Standart dolgu uygulaması prosedürü ile aynı sürede uygulanabilen yöntem 2 yıl boyunca kalıcılığını koruyor.