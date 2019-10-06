KADIN

Yeni nesil dolgu uygulamaları ile daha uzun süreli genç görünüm

Dr. Seran Göçer Dr. Seran Göçer
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.10.2019 09:00 | Son Güncelleme

Ameliyatsız estetik yöntemler, her geçen gün artarken bu alanda kullanılan dolgu maddeleri de gelişerek kişilerin çok daha etkili sonuçlar almasını sağlıyor.

Yeni nesil dolgu uygulamaları ile daha uzun süreli genç görünüm

Günümüzde medikal estetik uygulamalardan beklenen en doğal görünümü elde etmektir. Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, yeni gelişen teknolojiler ile daha uzun süreli genç görünümün nasıl sağlanabileceğinden bahsetti.

Medikal estetik uygulamalarda doğal görünümün yanı sıra kalıcılık süresi kişiler açısından çok önemlidir. 1980’li yıllardan beri özellikle yüz ve dekolte bölgesinde meydana gelen yıpranmalara karşı geliştirilen tedavi yöntemlerinde ilk dikkat çeken botulinum toxin olsa da sonrasında dolgu işlemleri de oldukça popüler olmayı başarmıştır.

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İster botulinum toxin, ister dolgu olsun bu uygulamaların hepsinin etki süresi belli sürelerdir. Ancak cilt iyileştirici etkileri kalıcıdır. Bu etki süresi başarılı bir aralıkta olsa da gelişen teknolojiler sayesinde her zaman daha iyisini yapmanın mümkün olduğunu unutmamak gerekir.

İKİ YIL BOYUNCA KALICILIĞINI KORUYOR

İçeriği ile yeni nesil dolgu uygulamalarını çok daha popüler bir seviyeye taşıyan Crstalys, etki süresi ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Standart dolgu uygulaması prosedürü ile aynı sürede uygulanabilen yöntem 2 yıl boyunca kalıcılığını koruyor.

Yüz şekillendirici ve gençleştirici uygulamalar sonucunda elde edilen görünümün bu kadar süreyle korunması oldukça önemli bir gelişme. Üstelik bu uygulamanın düzenli olarak tekrarlanması bir sonraki kalıcılık sürecinin uzamasında da etkili oluyor.

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Uygulama esnasında ya da sonrasında herhangi bir şekilde ağrı ya da acı hissedilmezken gün içerisinde sadece bir öğle yemeği molasında yüzde daha uzun süreli bir değişim elde etmek mümkün.

ETKİLEYİCİ BİR DEĞİŞİME HAZIR OLUN

Mineral Dolgular ile; V hatlı yüzler elde ederek gençliği ve canlılığı geri getirmek mümkün oluyor. Alın, kaş, burun, orta yüz (elmacık kemikleri ve göz altı), alt yüz (çene hattı) bölgelerine uygulandığında oldukça olumlu sonuçlar elde etmeyi sağlayan uygulama, herhangi bir anesteziye gerek olmadan gerçekleştirilebiliyor.

Kişinin daha konforlu hissetmesi için anestezik etkisi olan krem ya da spreyler uygulama esnasında kullanılıyor. Uygulamadan sonra da nadiren sadece ufak kızarıklıklar ortaya çıkabiliyor, bunlar da birkaç saat içerisinde geçiyor. Tüm bu süreç sonunda ise yüzde etkileyici bir değişim elde ediliyor.

Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer

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Anahtar Kelimeler:
Dolgu uygulamaları ameliyatsız estetik

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