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Yeni nesil Fırtına 2 obüsleri ilk kez görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 23:16 | Son Güncelleme

FIRAT Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında başarılı bir şekilde kullanılan fırtına obüslerinin, yeni donanımlar eklenerek geliştirilen yeni nesil serisi 'Fırtına 2', 'İDEF 19 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-FIRAT Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında başarılı bir şekilde kullanılan fırtına obüslerinin, yeni donanımlar eklenerek geliştirilen yeni nesil serisi 'Fırtına 2', 'İDEF 19 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı. Kış testlerini başarıyla geçen Fırtına 2'nin son testleri haziran ayında gerçekleşecek. Yeni kulesi ve ilave donanımları ile Fırtına 2, dünyadaki rakiplerinin önüne geçecek birçok ilave yetenek kazandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen, yerli ve milli sistemlerle donatılan 'Yeni Nesil Fırtına 2 Obüsleri', Büyükçekmece TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli ateş güçleri arasında yer alan ve terör örgütlerine karşı hem yurt içi, hem de sınır dışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına Obüslerinin yeni nesil versiyonu olan Fırtına 2, fuarda ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda yapılan ve fuara prototipi getirilen Fırtına 2'lerin diğerinden en önemli farkı atış hızı olurken, sac kesimleri ve kuleleriyle, birçok yeni özellikle üretilecek. Fırtına 2'nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken, birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2'ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken, yüklemesi de otomatik hale getirildi. Obüsün, yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi UKSS (SARP) entegre edildi.

Kars'ta gerçekleşen kış testlerini başarıyla tamamlayan yeni nesil fırtına obüslerinin son testleri haziran ayında gerçekleşecek.

FIRTINA 2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-Maksimum hız 65 kilometre/saat

- Savaş ağırlığı 47 ton

-Toplam uzunluk 12 metre

-Toplam genişlik 3,5 metre

-Toplam yükseklik 3,5 metre

-Taşıma yüksekliği 3,1 metre

-Motor gücü 1000 BG

FIRTINA VE FIRTINA 2 ARASINDAKİ SİSTEM FARKI

-Elektrik tahrikli kule

-SARP UKSS (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi)

-Yeni nesil Atış Kontrol Sistemi

-Klima Kabiliyet farkı

-Daha kısa surede atış yeteneği

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