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Yeni Nevşehir Valisi Ali Fidan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Fidan hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı!

10.08.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Nevşehir Valisi Mahmut Demirtaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 57 ile yeni vali atandı. Bunlardan biri de Nevşehir oldu. Peki, Yeni Nevşehir Valisi Mahmut Demirtaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahmut Demirtaş hangi görevlerde bulundu?

Yeni Nevşehir Valisi Ali Fidan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali Fidan hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni Nevşehir Valisi Mahmut Demirtaş, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. Nevşehir Valisi Mahmut Demirtaş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni Nevşehir Valisi Mahmut Demirtaş hakkında merak edilenler...

ALİ FİDAN KİMDİR?

Ali Fidan 1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

YENİ NEVŞEHİR VALİSİ ALİ FİDAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü :1997-1999: Kayseri-Felahiye Kaymakamı, 1999-2001: Malatya-Yazıhan Kaymakamı, 2001-2003: Malatya Vali Yardımcısı, 2003-2007: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, 2007-2012: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2012-2013: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd., 2013-2015: İller İdaresi Genel Müdürü, 2015-2016: Düzce Valisi.Son olarak 2016 yılında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştı.


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