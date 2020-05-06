'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! Prof. Dr. Levent Yamanel açıkladı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, normalleşme sürecini açıklarken ilk kez ifade ettiği 'yeni normal' döneminde uygulanacak kuralları DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Yamanel, vatandaşların virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini gevşetmemesi uyarısında bulunarak, "Kesinlikle bireysel kurallarımızı gevşetmememiz gerekiyor. Zaten alınan esnetme kararlarında da temel kurallar kaldı. Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak; yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı. 'Yeni normal' kurallarından aşının bulunup ya da çok etkin bir ilacın bulunup bağışıklığın global bir şekilde oluşmasından sonra vazgeçilebilir. Ondan dolayı 'yeni normal' kurallarını bu süreye kadar korumamız gerekir" diye konuştu.

'GEVŞETİRSEK, YENİ PİKLER GÖREBİLİRİZ'

Prof. Dr. Yamanel, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını dile getirerek, "Eğer etkin bir aşı ya da etkin bir tedavi yöntemi bulunamadıktan veya global bir bağışıklık olmadıktan sonra bizim mutlaka AVM'ler de açılsa, okullar da açılsa mutlaka sosyal mesafeyi korumamız lazım, izolasyona, maske takmaya ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Eğer biz bu temel kurallara uyarsak herhangi bir artış olacağını düşünmüyorum. Ama bu temel kuralları gevşetirsek o zaman yeni pikler ve vaka sayılarında artış görebiliriz" dedi.