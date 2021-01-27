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Yeni Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı belli oldu! Yeni 2021 Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı ucuzladı mı?

27.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Yeni Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı belli oldu! Yeni 2021 Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı ucuzladı mı?

Opel'in yeni oyuncusu Crossland, Türkiye'de satışa çıktı. Model tasarım konusunda iddialıyken, fiyat konusunda da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Yeni Opel Crossland Türkiye'de 1.2 Benzinli MT-6 130 HP motoruyla 216.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Opel'in B-SUv oyuncusu Crossland yenilendi. Model isminin sonundaki "X" takısını kaybederken, tasarım konusunda da önemli değişimler ile geldi. Ocak ayı itibariyle fiyatları güncellenen Crossland, Aralık 2020'deki fiyatlarından daha uygun bir rakam ile sunuldu. Peki, 2021 Opel Corssland Türkiye'de kaç paradan satılıyor? Opel Crossland Türkiye fiyatı nedir? İşte tüm detaylar.

YENİ 2021 OPEL CROSSLAND TÜRKİYE FİYATLARI

1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essentia: 216.900 TL
1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition: 226.900 TL

1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition: 292.900 TL
1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance: 302.900 TL
1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance Ultimate: 322.900 TL

1.5 Dizel AT-6 120 HP Essential: 292.900 TL
1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition: 304.900 TL
1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance: 314.900 TL

YENİ 2021 OPEL CROSSLAND DONANIM FİYATLARI

Metalik Renk Farkı tüm donanımlar: 2.500
Panoramik Cam Tavan (Edition , Elegance, Ultimate) : 8.000 TL
Çift Renkli Tavan (Edition): 2.500 TL
Teknoloji Paketi (Elegance): 5.000 TL

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