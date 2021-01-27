Yeni Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı belli oldu! Yeni 2021 Opel Crossland'ın Türkiye fiyatı ucuzladı mı?

Opel'in B-SUv oyuncusu Crossland yenilendi. Model isminin sonundaki "X" takısını kaybederken, tasarım konusunda da önemli değişimler ile geldi. Ocak ayı itibariyle fiyatları güncellenen Crossland, Aralık 2020'deki fiyatlarından daha uygun bir rakam ile sunuldu. Peki, 2021 Opel Corssland Türkiye'de kaç paradan satılıyor? Opel Crossland Türkiye fiyatı nedir? İşte tüm detaylar.

YENİ 2021 OPEL CROSSLAND TÜRKİYE FİYATLARI

1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essentia: 216.900 TL

1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition: 226.900 TL

1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition: 292.900 TL

1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance: 302.900 TL

1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance Ultimate: 322.900 TL

1.5 Dizel AT-6 120 HP Essential: 292.900 TL

1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition: 304.900 TL

1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance: 314.900 TL

YENİ 2021 OPEL CROSSLAND DONANIM FİYATLARI

Metalik Renk Farkı tüm donanımlar: 2.500

Panoramik Cam Tavan (Edition , Elegance, Ultimate) : 8.000 TL

Çift Renkli Tavan (Edition): 2.500 TL

Teknoloji Paketi (Elegance): 5.000 TL

