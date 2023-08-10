Yeni Ordu Valisi Muammer Erol kimdir, nereli ve kaç yaşında? Muammer Erol hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni Ordu Valisi Muammer Erol, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. Ordu Valisi Muammer Erol vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni Ordu Valisi Muammer Erol hakkında merak edilenler...

MUAMMER EROL KİMDİR?

Muammer Erol ilk ve ortaöğrenimini Bünyan’da tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbulÜniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı’nca gönderildiği ABD’de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi almıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

YENİ ORDU VALİSİ MUAMMER EROL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1984 – 1995 yılları arasında Saray (Tekirdağ) Kaymakam Vekilliği, Kemer (Burdur) Kaymakamlığı, Bulanık (Muş) Kaymakamlığı, Muş Vali Yardımcılığı ve Göynük (Bolu) Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. 1995 yılında Mülkiye Müfettişi, 1996 yılında Başmüfettiş olmuştur. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Ankara ve İstanbul gruplarında görev yapmıştır.

8 Mayıs 2004 – 22 Aralık 2008 tarihleri arasında İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İdari Genel Sekreter Yardımcılığı, 7 Ocak 2009 – 16 Ağustos 2013 tarihleri arasında Elazığ Valiliği, 26 Ağustos 2013 – 8 Haziran 2016 tarihleri arasında Konya Valiliği, 30 Mayıs 2016 – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında Merkez Valiliği görevlerinde bulunmuştur. 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Yalova Valisi olarak atandı

10 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ordu Valisi olarak atanmıştır.

