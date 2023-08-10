HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Ordu Valisi Muammer Erol kimdir, nereli ve kaç yaşında? Muammer Erol hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni Ordu Valisi Muammer Erol kimdir, nereli ve kaç yaşında? Muammer Erol hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı!

10.08.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Ordu Valisi Muammer Erol, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 57 ile yeni vali atandı. Bunlardan biri de Ordu oldu. Peki, Yeni Ordu Valisi Muammer Erol kimdir, nereli ve kaç yaşında? Muammer Erol hangi görevlerde bulundu?

Yeni Ordu Valisi Muammer Erol kimdir, nereli ve kaç yaşında? Muammer Erol hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni Ordu Valisi Muammer Erol, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. Ordu Valisi Muammer Erol vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni Ordu Valisi Muammer Erol hakkında merak edilenler...

MUAMMER EROL KİMDİR?

Muammer Erol ilk ve ortaöğrenimini Bünyan’da tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbulÜniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı’nca gönderildiği ABD’de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi almıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

YENİ ORDU VALİSİ MUAMMER EROL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1984 – 1995 yılları arasında Saray (Tekirdağ) Kaymakam Vekilliği, Kemer (Burdur) Kaymakamlığı, Bulanık (Muş) Kaymakamlığı, Muş Vali Yardımcılığı ve Göynük (Bolu) Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. 1995 yılında Mülkiye Müfettişi, 1996 yılında Başmüfettiş olmuştur. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Ankara ve İstanbul gruplarında görev yapmıştır.

8 Mayıs 2004 – 22 Aralık 2008 tarihleri arasında İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İdari Genel Sekreter Yardımcılığı, 7 Ocak 2009 – 16 Ağustos 2013 tarihleri arasında Elazığ Valiliği, 26 Ağustos 2013 – 8 Haziran 2016 tarihleri arasında Konya Valiliği, 30 Mayıs 2016 – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında Merkez Valiliği görevlerinde bulunmuştur. 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Yalova Valisi olarak atandı

10 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ordu Valisi olarak atanmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekvador şokta! Suikaste uğradıEkvador şokta! Suikaste uğradı
Şehit olduğu nokta 108 yıl sonra tespit edildi! 50 km'lik yürüyüş...Şehit olduğu nokta 108 yıl sonra tespit edildi! 50 km'lik yürüyüş...
Sokakta kurşun yağdırmışlardı! '7 Bela Taner' cinayetinde yeni gelişmeSokakta kurşun yağdırmışlardı! '7 Bela Taner' cinayetinde yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ordu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.