Yeni parti için son dakika gelişmesi! Rıfat Serdaroğlu'nun 'Doğru Parti'si kuruldu

Türk siyasetine bir yeni parti daha katılıyor. Eski Sağlık ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu tarafından kurulan ‘Çoban Ateşi Hareketi', resmen partileşme kararı aldı.

YENİ PARTİNİN ADI: DOĞRU PARTİ

Serdaroğlu ve arkadaşlarının başlattığı Çoban Ateşi Hareketi, bugün kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vererek Doğru Parti adıyla siyasi hayatına başladı.

Evrakın verilmesinin ardından kurucu üyelerden Esen Fatma Kabadayı, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, "iktidar ve muhalefetten ümidini kesenlerin sesi olmak istediklerini" belirtti.

Kabadayı, "Bizler, Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, barış, kardeşlik, huzur içinde ve eşit yaşamak istediğini biliyoruz ve bunu tesis etmek için yılmadan, durmadan çalışacağımıza ant içiyoruz." dedi.

Doğru Parti'nin Türkiye gibi önce Türk gençliğine, kadınlara ve analara emanet olduğunu kaydeden Kabadayı, "Tüm halkımıza çağrımızdır: Gelin, doğrudan yana olalım, doğru olalım, ülkemizi hep birlikte güzel günlere, doğru bir geleceğe taşıyalım." diye konuştu.