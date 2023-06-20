Yeni parti kuracağı iddia ediliyordu! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: 'Akşener varken yapmam'

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından yaptığı eleştiriler sonrası İYİ Parti'den sert açıklamalarla istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AĞIRALİOĞLU'DAN 'YENİ PARTİ KURACAK' İDDİALARINA YANIT

Haber Global'de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, 'Yeni parti kuracak' iddialarıyla ilgili konuştu. "Memleketimiz için ne yapmamız gerekiyorsa yerine getireceğim" diyen Ağıralioğlu, "Ben tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Akşener 'Ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim, gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun' derse koşarım. Akşener varken yapmam." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN NET KONUŞTU

"Cumhurbaşkanı adaylığını kabul ederdim" diye konuşan Ağıralioğlu, belediye başkanlığı adaylığına ise kapıları kapattı. Ağıralioğlu, "Belediye başkanlığı benim yapabileceğim bir şey değil, ben o mizaçta değilim." dedi.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"HERKES HEVESLE SUÇLU ARIYOR"

Seçmenin değişim umudunu konuşmak adına ben "Bunlara dikkat etmeliyiz, milletin reflekslerini doğru ölçmeliyiz" dedim. Sürecin sonunda ben kendimi bu vebale ortak etmeyeceğimi beyan ederek kırmadan dökmeden ayrıldım. Şimdi İYİ Parti'nin hissesine şöyle bir şey düşebilir: Biz söylemiştik. Siyasette "Biz söylemiştik" demek yetmez. ben devlet için hayırlı görmedim bu ittifakı, bu adaylık sürecini. Buna engel olmak gibi bir kıymet düştü benim hisseme. Herkes hevesle suçlu arıyor. İstişare edilmeden, dayatmaya dönmüş bir siyasi itibar suikastına engel oldum. Alçaklığa engel oldum. Suçlu mu arıyorlar? Tamam, ben engel oldum. Değişim umudu olan 25 milyon oy da, hükümet dahil herkesin saygıyla anlamaya çalışması gereken bir oydur. Bu sonuçlarda herkesin kendi hissesine düşen, alması gereken dersler vardır. Milletin umudunu koru, çocuklarımızın geleceğini koru. 25 milyonu da koru.

"AKŞENER'İN MESULİYETİ DAHA AĞIR"

Ben bu seçim mağlubiyetle biterse buna sebep olanlar istifa eder diye düşünüyordum. Hanımefendi (Meral Akşener) kazanılamayacağını bildiği halde bu süreci engelleyemedi. Onun mesuliyeti daha ağır. "Hiç kazanılamayacak bir denklem varsa o da budur"u defalarca dinledik ondan. İYİ Parti, bildiğini yapamadı.

"10 SEFER YENİLDİN, İSTİFA ETMİYORSUN"

10 sefer yenildin, istifa etmiyorsun. Memlekete sadece meteor çarpmadı. Bir seçimi kazanabilecek her türlü imkan varken kazanamadılar. Millet, "Söylediklerinizin doğru olduğunu biliyoruz ama bunu düzelteceğinize inanmıyoruz, bunlara sebep olan iktidara bu sorunları düzeltmeleri için bir daha şans veriyoruz" dedi. Bundan utanması gereken iktidar mı, muhalefet mi? Türkiye'de siyaset erdemle yapılacak bir iş olacaksa, herkesin sebep olduğu girdaptan kendi hissesine düşen sorumluluğu alması gerekir.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLUR MU?

Belediye başkanlığı benim yapabileceğim bir şey değil, ben o mizaçta değilim. Benim için meşakkatli, ben o kabiliyette bir insan değilim.

"EN ÇOK KAYBEDEN PARTİ İYİ PARTİ'DİR"

Olana bitene bakacağız. En çok kaybeden parti İYİ Parti'dir. Türkiye'de hiçbir siyasi parti biz iktidarı alacağız, ihalelere fesat karıştıracağız, canınıza okuyacağız demiyor. Kimse demez. Hükümetin övündüğü bazı icraatlar var ama sayın cumhurbaşkanı şunu diyebilir mi, "Ben bir köprü yapacağım, geçenden 350, geçmeyenden 750 alacağım." Siyasetin dediklerinden çok söylediklerini yapabilmesi önemlidir. Muhalefet iktidar olamadı çünkü dediklerini yapabileceklerine inandıramadılar. Oy vermeyen seçmeni cahillikle suçladılar. Ben seçmenin irfanının yüksek olduğuna inanırım.

"ERDOĞAN KENDİSİNE MUHALEFET ETSEYDİ YÜZDE 70 ALIRDI"

Erdoğan kendisine muhalefet etseydi yüzde 70 alırdı. Trol ise sizde, basına hakaret sizde, dayatmacısınız, sizin bu halinizle hükümet etmeye zaten hakkınız yoktu. Olan, değişim umudu olan muhalif seçmene oldu. Herkes her şeyi kaybetti, muhalefet mahcubiyet duymadan hala grup toplantılarında konuşmalar yapıyor.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI KABUL EDERDİM"

İki tarafa da mesafeli olan seçmenin şuurlu tercihiydi Sinan Oğan. Birinci turda kabalık etmeye gerek yoktu. Biz dedik ki tek strateji tek aday değildir. Çoklu adayla da gidilebilir. Yarış atları gibi davranmamak lazım, millete nefes imkanı verir ikinci tur. Akşener aday olsaydı İYİ Parti üçüncü bir yol olurdu. Ben dahi adaylık sorumluluğunu bismillah der kabul ederdim. Bir saniye tereddüt etmezdim. Eli belinde bir siyasettense, eli kalbinde bir siyasetin memlekete nasip olması gerektiğini düşünüyorum. En dezavantajlı aday Kılıçdaroğlu'ydu. Kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığında durum farklıydı.

"AKŞENER'DEN BAŞKA İYİ PARTİ'Yİ AYAKTA TUTACAK KİMSE YOK"

Muhalefetin en zor dönemi başladı, genel başkanlar için de fedakarlık dönemi başladı. Meral Akşener'den başka İYİ Parti'yi ayakta tutacak kimse yoktur.

YENİ PARTİ KURACAK MI?