KADIN

'Yeni plaj modasına hazır mısınız?' dediler, önden gören almaya yöneldi arkasını gören şaşkına döndü!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Kadın giyim markası Missguided bu yıl plaja damga vuracaklarından emin olduklarını söyleyerek kırmızı renkte bir mayoyu satışa çıkardı. Hayal gücüne çok az şey bırakan tango mayo, 73 TL'ye alıcılarını bekliyor.

'Yeni plaj modasına hazır mısınız?' dediler, önden gören almaya yöneldi arkasını gören şaşkına döndü!

Önden bakıldığında oldukça standart görünen kırmızı mayo arkadan bakıldığında ağızları açıkta bırakıyor.

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Arkadan iki küçük çapraz bağa sahip olan Missguided marka mayo, sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz gündem oldu.

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İşte neredeyse hiç metaryali olmayan mayo için Twitter'da yapılan bazı yorumlar:

''Ön tarafını görünce almayı düşündüm ancak arkasını çevirdiğimde şaşkına döndüğümü söyleyebilirim''

''Bu mayo değil, iç çamaşırı''

''Ben insanların bunu gerçekten giyip giymeyeceğini merak ediyorum.''

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Söz konusu mayonun web sitesinde kırmızı, koyu yeşil ve siyah versiyonları da bulunuyor. Marka, web sitesinden müşterilerine, 'Yeni plaj modasına hazır mısın, peki, bunu sahilde giyecek kadar cesur musun?' diye bir de soru yöneltiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Missguided Missguided mayo

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