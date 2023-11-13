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Yeni projesi için imaj değiştirmişti! Nilsu Berfin Aktaş o diziye başlamadan veda etti

13.11.2023 12:55 | Son Güncelleme:
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Yakında Star Tv'de başlayacak olan Saplantı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yeni projesi için imaj değiştirmişti. Ancak heyecanla beklenen dizide geçen haftalarda yönetmen değişikliği yaşandı ve ünlü oyuncu da dizi başlamadan projeye veda etti.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor.

Nilsu Berfin Aktaş 1

Şimdilerde Onur Seyit Yaran ve Erkan Petekkaya'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Saplantı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan güzel oyuncu yeni projesi için imaj değiştirmişti. Saçlarını kısaltan ve rengini koyultan güzel oyuncunun son hali ise çok beğenilmişti.

Nilsu Berfin Aktaş 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberin göre; “Saplantı” dizisinde geçen günlerde yönetmen değişikliği yaşanmış ve ünlü yönetmen Hilal Saral projeyi devralmıştı. Dizide beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı ve Nilsu Berfin Aktaş dizi başlamadan veda etti.

Nilsu Berfin Aktaş 3

Senaryosu yenilenen dizinin şu an net olan iki oyuncu var. Ünlü aktör Erkan Petekkaya ile Yeşilçam’ın değerli oyuncularından Hülya Darcan dizide anne oğlu canlandıracak.

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