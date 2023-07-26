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    4. Yeni sevgilisiyle kaçmak için eski sevgilisini öldürdü! Cinayeti aylarca planladı... ‘Kobra’ detayı kan dondurdu

    Yeni sevgilisiyle kaçmak için eski sevgilisini öldürdü! Cinayeti aylarca planladı... ‘Kobra’ detayı kan dondurdu

    26.07.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan’da yaşayan Mahi Arya isimli bir kadın yeni sevgilisiyle kaçabilmek için erkek arkadaşını öldürdü. Cinayeti adım adım planlayan Arya, televizyonda yayınlanan bir suç programından esinlenerek sevgilisini kobrayla zehirleyerek öldürdü. Olay ülkede gündem yarattı.

    Hindistan’da yaşayan Mahi Arya isimli bir kadın sevgilisinden kurtulmak için korkunç bir cinayet planına imza attı. Arya yeni sevgilisiyle kaçmak için erkek arkadaşını öldürdü. Zehirli bir içecekle uyuşturduğu sevgilisini kobrayla öldüren Arya ve yeni sevgilisi Deep Kandpa cinayetle ilgili olarak geçen hafta tutuklandı.

    BİLİNCİNİ KAYBETTİ

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    The Times od India’nın haberine göre, Arya’nın 32 yaşındaki sevgilisi uyuşturucu maddelerle doldurulmuş birayla önce etkisiz hale getirildi. Sonrasında ise Arya’nın 2 ay boyunca yaptığı planlamaya göre kobra saldırısına uğradı. İki ayağından da iki kez kobra tarafından ısırılan adam bilincini kaybetti. İsmi açıklanmayan kurbanın cansız bedeninin bir otoparka terk edildiği belirtildi.

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    cinayet Hindistan kobra

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