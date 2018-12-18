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Yeni Spider-Man filmi çok sevildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 09:43 | Son Güncelleme

Spider-Man’in yeni animasyon filmi Spider-Man Into the Spider-Verse açılış haftasında zirveye yerleşti. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Yeni Spider-Man filmi çok sevildi

Son dönemde Spider-Man evreninde geçen film sayısında önemli bir artış yaşandı. Sony’nin Spider-Man haklarını tekrardan Marvel’a devretmesiyle bazı dengeler değişti. Yeni bir Örümcek adam filmi çekemeyen Sony, bu evrende geçen diğer karakterlere ve animasyonlara yoğunlaştı.

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Spider-Man evreninin gelmiş geçmiş en belalı suçlularından biri olan Venom’u dünyayı kurtarırken izlemiştik. Sony bu filmin ardından şimdi de yeni bir animasyonla sinema severlerin karşısına çıktı. Spider-Man Into the Spider-Verse ismiyle vizyona giren animasyon filmi, geçtiğimiz hafta ABD’de en çok izlenen yapım oldu.

Açılış haftasında 35.4 milyon dolarlık hasılata imza atan Spider-Man Into the Spider-Verse önemli bir başarı yakalamış oldu.

Spider-Man Into the Spider-Verse’ın ardından en çok izlenen film ise 17.21 milyon dolarlık hasılatıyla The Mule oldu.

Uzun bir süredir gösterimde olan Dr. Seuss The Grinch 11.58 milyon dolarlık hasılatla istikrarlı bir şekilde ilk beşteki yerini korudu.

Son iki haftadır zirveyi domine eden Ralph Breaks the Internet ise 3. hafta sonunda 9.58 milyon dolarlık hasılatla 4. sırada yer aldı.

Geçtiğimiz haftanın en büyük hayal kırıklığı ise Mortal Engines filmi ile yaşandı. Vizyona yeni giren yapım 7.5 milyon dolarlık hasılatıyla yapımcılarını üzdü.

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Anahtar Kelimeler:
spider man teknoloji

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