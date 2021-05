Yeni Toyota Proace City | Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter 'dan farkı ne?

Tasarım konusuna baktığımızda kuzenleri arasında büyük benzerlik taşıyor. Halojen ön farlar, piyano siyahı bir çıta ile birleşiyor. Tek parça tampon gurubu ön bölüme bütünlük katmış. Yan bölüme baktığımızdan kuzenlerine yine büyük orada olan benzerlik dikkat çekiyor. Arka bölümde ise Stop grubu birebir Berlingo modelinden tanıdık geliyor.

Bagajda sunulan alan ise fazlasıyla yeterli. Bagaj alanını yolcu bölümünde ayıran bir ızgara yapıda buraya konumlandırılmış. Tavanda sunulan ve 10 kg ağırlığa kadar yüklerinizi taşıyan alan da oldukça güzel düşünülmüş. Bu alana isterseniz aracın dışından arka bagaj camını açarak ta erişebilirsiniz. Yeni Toyota Proace City ne kadar? Yeni Toyota Proace City ne kadar yakıyor? Yeni Toyota Proace City almak mantıklı mı? Tüm cevaplar videomuzda.

Yeni Proace City Güncel Fiyat Listesi

1.5 D 100 HP Dream 215.700 TL

1.5 D 130 HP Dream A/T 240.000 TL

1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 262.600 TL

1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 275.600 TL