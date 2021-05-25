Yeni Toyota Proace City | Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter 'dan farkı ne?

Tasarım konusuna baktığımızda kuzenleri arasında büyük benzerlik taşıyor. Halojen ön farlar, piyano siyahı bir çıta ile birleşiyor. Tek parça tampon gurubu ön bölüme bütünlük katmış. Yan bölüme baktığımızdan kuzenlerine yine büyük orada olan benzerlik dikkat çekiyor. Arka bölümde ise Stop grubu birebir Berlingo modelinden tanıdık geliyor.
Bagajda sunulan alan ise fazlasıyla yeterli. Bagaj alanını yolcu bölümünde ayıran bir ızgara yapıda buraya konumlandırılmış. Tavanda sunulan ve 10 kg ağırlığa kadar yüklerinizi taşıyan alan da oldukça güzel düşünülmüş. Bu alana isterseniz aracın dışından arka bagaj camını açarak ta erişebilirsiniz. Yeni Toyota Proace City ne kadar? Yeni Toyota Proace City ne kadar yakıyor? Yeni Toyota Proace City almak mantıklı mı? Tüm cevaplar videomuzda.
Yeni Proace City Güncel Fiyat Listesi
1.5 D 100 HP Dream 215.700 TL
1.5 D 130 HP Dream A/T 240.000 TL
1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 262.600 TL
1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 275.600 TL
Yeni Opel Combo Güncel Fiyat Listesi
1.5 102 HP DİZEL MT5 ESSENTIAL 189.900 TL
1.5 130 HP DİZEL MT6 EDITION 216.500 TL
1.5 130 HP DİZEL MT6 EDITION SYTLE 239.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 EDITION 240.500 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 ELEGANCE 256.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 ULTIMATE 264.900 TL
Yeni Citroen Berlingo Güncel Fiyat Listesi
1.5 BlueHDİ 5 İleri Manuel Feel Stil 200.000 TL
1.5 BlueHDİ EAT8 Feel Stil 216.000 TL
1.5 BlueHDİ S&S Shine 223.000 TL
1.5 BlueHDİ EAT8 Shine 244.500 TL
1.5 BlueHDİ EAT8 Shine Bold 242.000 TL
Fiat Doblo Günce Fiyat Listesi
1.3 M.Jet 95HP E6D Easy Manuel Dizel 167.900 TL
1.6 M.Jet 105 HP E6D Easy Manuel Dizel 174.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel 174.900 TL
1.6 M.Jet 105 HP E6D Safeline Manuel Dizel 181.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Urban Manuel Dizel 179.900 TL
1.6 M.Jet 120HP E6D Urban Manuel Dizel 186.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Premio Plus Manuel Dizel 181.900 TL
1.6 M.Jet 120HP E6D Premio Plus Manuel Dizel 188.900 TL
Yeni Volkswagen Caddy Güncel Fiyat Listesi
Yeni Caddy Style 295.500 TL
Yeni Caddy Life Man. 246.250 TL
Yeni Caddy Life DSG 277.500 TL
Yeni Caddy Impression MAN. 236.500 TL
Yeni Caddy Impression DSG 255.000 TL