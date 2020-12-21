HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Toyota Yaris 4 milyon adet üretim rakamına ulaştı

Yeni Toyota Yaris 4 milyon adet üretim rakamına ulaştı

21.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni Toyota Yaris 4 milyon adet üretim rakamına ulaştı

Toyota, dört milyonuncu Yaris üretimini gerçekleştirdi. 4 milyonuncu model kırmızı ve siyah bi-tone renkler ile dördüncü nesil hibrit motor sistemine sahip. Bu otomobilde aynı zamanda segmentinin lider aktif ve pasif güvenlik özellikleri standart olarak bulunuyor.

1999’da tanıtılan 2000 senesinde Yılın Otomobili seçilen Yaris, Toyota için satış ve marka profilini yükseltme açısından büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Her geçen yıl satışlarını artıran Yaris’in, 2019’da üçüncü jenerasyonu, Avrupa’da 224 bin civarında satış elde ederek Toyota’nın Avrupa satışlarının yüzde 22’sini temsil etti ve segmentinde ise yüzde 8 pay aldı.

4 Milyonuncu Yaris

YENİ TOYOTA YARİS 4 MİLYON ADET ÜRETİM RAKAMINA ULAŞTI

Avrupa’da üretilen dört milyonuncu Yaris ise dördüncü nesil model oldu. Dördüncü nesil Toyota Hibrit Sistemiyle donatılan ve 116 HP güç üreten Yaris, 3.7 lt/100 km ve 85 g/km CO2 emisyonu ile segmentinin en düşük tüketimi ile CO2 emisyonunu sunuyor. Yaris, DNA’sı korunarak geliştirilen güvenlik donanımları ile segmentinin en güvenli aracı oldu.

4 Milyonuncu Yaris

Avrupa’da B segmentinde sınıfında bir ilk olarak ön orta hava yastığının adapte edilmesiyle birlikte 2020 SAFETYBEST ödülünün de sahibi olan Yaris, en son versiyon Toyota Safety Sense ile donatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Yeni tasarımı böyle mi olacak?Yeni tasarımı böyle mi olacak?
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Yeni BMW 7 Serisi hayal edildi

Yeni tasarımı böyle mi olacak?

Lexus RX “En İyi Premium Hibrit” otomobili ödülünü kazandı

"En İyi Premium Hibrit" ödülünü aldı

Yeni Nissan Ariya'nın üretim yeri belli oldu

Üretim yeri belli oldu!

2021 Kia Niro kameralara yakalandı!

Kamuflajlı yakalandı!

Elektrikli Jaguar I-TYPE 5 tanıtıldı!

Elektrikli Jaguar I-TYPE 5 tanıtıldı!

Yeni Skoda Fabia Combi ne zaman üretilecek?

Üretim tarihi belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.