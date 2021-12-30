Yeni trend alarmı! Ton sür ton makyajın püf noktaları...

Ton sür ton makyaj, kullanılan tek bir renk ile ne kadar mükemmel sonuçlar ortaya çıkarabileceğinizi gösteriyor. Ton sür ton makyajda seçeceğiniz renk tonları ile iddialı ya da doğal bir görünüm yakalamak sizin elinizde! Gelin, ton sür ton makyaj için bilmeniz gerekenlere birlikte bakalım.

İLK ADIM: ANA RENK SEÇİMİ

Ton sür ton makyajın ilk ve en önemli adımı şüphesiz ana renk seçimi. Ana renk olarak cilt alt tonunuza ve göz renginize uyum sağlayacak bir ton seçebilirsiniz. Bunun yanında genellikle doğal renklerle yapılan ton sür ton makyajı neon, kızıl gibi sıra dışı renkler kullanarak da yapabilirsiniz.

GÖZ MAKYAJINDA KULLANACAĞINIZ FARLARI BELİRLEYİN

Ton sür ton göz makyajınızda göz kapağınıza ve gözünüzün katlanma bölgesine sürmek için birbiriyle uyumlu iki adet far seçmelisiniz. Göz kapağınıza süreceğiniz farı, metalik ya da pigment yapıda olan farlardan tercih edebilirsiniz. Gözünüzün katlanma bölgesine süreceğiniz farı ise ana rengin tonlarından biri olacak şekilde belirleyebilirsiniz. Bu noktada yanaklarınıza uyguladığınız krem allığı da far olarak kullanabilirsiniz.

GÖZ MAKYAJINIZA UYGUN BİR ALLIK SEÇİN

Makyajınızda bütünlük sağlayacak en önemli makyaj malzemelerinden biri de allık. Ancak allıklar gözünüzde kullandığınız farlar ile her zaman bütünlük sağlamayabilir. Böyle durumlarda ton sür ton makyajınızdaki uyumu yakalayabilmek için açık ve koyu renkli farlarınızı birbiriyle karıştırabilirsiniz. Eğer farklı renklerde allığınız yoksa göz farlarınızı da istediğiniz tonu elde etmek için kullanabilirsiniz.

AYDINLATICI İLE MAKYAJINIZI PARLATIN

Ton sür ton makyajda ana renk ile bütünlük sağlayan bir aydınlatıcı kullanmak, makyajınıza güzel bir hava katabilir. Ayrıca aydınlatıcınızın olduğundan daha fazla parlamasını istiyorsanız toz aydınlatıcıdan önce likit bir aydınlatıcı da uygulayabilirsiniz.

RUJ İLE MAKYAJINIZI TAMAMLAYIN

Ton sür ton makyajınızı tamamlamak için dudaklarınıza makyajınıza uygun ve dilediğiniz yapıda bir ruj sürebilirsiniz. Koyu tondaki dudak kaleminizle dudaklarınızı çerçeveleyip doldurduktan sonra açık tondaki rujunuzu dudağınızın iç kısmına sürerek ombre dudak makyajı da yapabilirsiniz.

