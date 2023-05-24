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Yeni trende o da katıldı! Twitch fenomeni Amouranth yapay zeka versiyonunu piyasaya sürdüğünü açıkladı

24.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch fenomeni Amouranth sansasyonlarıyla gündeme geldikten sonra şimdi yeni girişimini tanıtarak bir kez daha adından söz ettirdi. Aboneleriyle sohbet etmek için sesini yeniden oluşturan bir yapay zeka sohbet ortamı yarattığı duyuran fenomen isim girişimini “Hayranlarımın ihtiyacını karşılamak için kendimin yapay zeka formunu oluşturdum” sözleriyle anlattı.

Yeni trende o da katıldı! Twitch fenomeni Amouranth yapay zeka versiyonunu piyasaya sürdüğünü açıkladı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle Twitch’ten defalarca yasaklanan fenomen isim Amouranth kendisinin yapaya zeka formunu piyasaya sunduğunu belirtti. Hayranlara bire bir konuşma hissi vermek için sesini ve tavırlarını taklit eden basit bir yapay zeka formunu tanıtan Amouranth’un girişimi yoğun ilgi gördü.

“HAYRANLARIMA ÖNCELİK VERİYORUM”

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Sosyal medyada hayranlarına öncelik verdiğini dile getiren Amouranth, “Her şeyden önce hayranlarıma öncelik veriyorum. Unutulmaz ve her şeyi kapsayan bir deneyim sağlamak için yapay zeka formum hayranlarımın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı” dedi.

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yapay zeka Twitch fenomen

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