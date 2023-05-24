Yeni trende o da katıldı! Twitch fenomeni Amouranth yapay zeka versiyonunu piyasaya sürdüğünü açıkladı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle Twitch’ten defalarca yasaklanan fenomen isim Amouranth kendisinin yapaya zeka formunu piyasaya sunduğunu belirtti. Hayranlara bire bir konuşma hissi vermek için sesini ve tavırlarını taklit eden basit bir yapay zeka formunu tanıtan Amouranth’un girişimi yoğun ilgi gördü.

“HAYRANLARIMA ÖNCELİK VERİYORUM”

Sosyal medyada hayranlarına öncelik verdiğini dile getiren Amouranth, “Her şeyden önce hayranlarıma öncelik veriyorum. Unutulmaz ve her şeyi kapsayan bir deneyim sağlamak için yapay zeka formum hayranlarımın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı” dedi.