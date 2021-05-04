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Yeni Volkswagen Caddy alınır mı?

04.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticari segmentte rakipler birbiriyle fazlaca yarışır hale geldi. Bu segmentte en iyi bildiğimiz modellerden biri olan Caddy’de yenilendi. Peki yeni Volkswagen Caddy alınır mı? Yeni Volkswagen Caddy’de neler değişti? İşte detaylar...

Yeni Volkswagen Caddy alınır mı?

Tasarım konusunda yeni Caddy oldukça radikal görünüyor. Ön yüzde kocaman bir tampon yapısı dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanında LED tipi ön farlar da otomobilin güçlü görünmesine yardımcı oluyor. Dış renk konusunda ise bir çok opsiyon var. Ancak test aracındaki gibi mavi rengi tercih ederseniz, daha farklı görünmeniz garanti. Yan bölümde sürgülü kapılar var. Yeni nesil bir çok ticari otomobilde bu kayar kapı camları artık açılabiliyor. Ancak Caddy’de bu camlar henüz açılabilir konumda değil. Arka bölümde ise büyük bir bagaj kapağı sizlerle. Altında yer alan led aydınlatmalar, özellikle gece bagaj alanına yükleme yaparken size fazlasıyla yardımcı oluyor.

KOKPİTTE NELER DEĞİŞTİ?

Dış tasarım gibi yeni Volkswagen Caddy’nin kokpitinde fazlaca değişim gözlemleniyor. Artık üst paketlerde sunulan dijital gösterge paneli içeriyi teknolojik kılmış. Orta konsoldaki multimedya ekranı kullanım konusunda oldukça pratik.

Otomobilin diğer detaylarına videomuzdan erişebilirsiniz.

YENİ VOLKSWAGEN CADDY GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Yeni Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG 295.500 TL
Yeni Caddy Life 2.0 TDI 122 PS 246.250 TL
Yeni Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG 277.500 TL
Yeni Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS 236.500 TL
Yeni Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG 255.000 TL


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