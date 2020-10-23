Yeni yapılan araştırma korkutuyor: Plastiğe maruz kalıyorlar

Bilim insanları, kaynar su ile temas ettikten sonra yaygın olarak kullanılan polipropilen plastik ürünlerden çıkan partikülleri analiz ettiler. Dublin Trinity Koleji tarafından yapılan araştırmada biberonlar sterilize edilirken salınan miktarlara odaklanıldı. 10 tip bebek biberonunda mikroplastik salınımı test edildi. Buna göre biberonların litre başına 16 milyon mikroplastik ve trilyonlarca küçük nanoplastik saldıkları bulundu.
Nature Food dergisinde yayınlanan çalışma, bu tür mikroplastik dozlarının zararlı olup olmadığına bakmadı ancak önceki araştırmalar, mikroplastiklerin doğal insan hormonu üretimini bozabileceğini öne sürüyor.
Yeni araştırma gösteriyor ki, mikroplastikler yemek kutularından, su ısıtıcısından ve bebek biberonlarından salınıyor .
Profesör John Boland yapılan çalışma hakkında söyledi: 'Bu sonuçları laboratuvarda gördüğümüzde, sahip olabilecekleri potansiyel etkiyi hemen fark ettik. İstediğimiz son şey, özellikle mikroplastiklerin bebek sağlığı üzerindeki olası sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımızda, ebeveynleri gereksiz yere korkutmaktır. biberonları kullanırken mama hazırlamak için mevcut yönergeleri yeniden değerlendirmeye alıyoruz.'
Çalışma, şişeler arasında mikroplastik salınımın litre başına 1,3 ila 16,2 milyon parçacık arasında değiştiğini buldu. Ayrıca, şişelerin 21 günlük bir test süresi boyunca mikroplastikleri salmaya devam ettiğini de buldu.
Ekip, bebeklerin polipropilen bazlı şişelerle beslendiklerinde yaşamlarının ilk 12 ayında günde ortalama 1,6 milyon mikroplastik partiküle maruz kaldığını tahmin ediyor.
Bilim insanları formülü hazırlarken birkaç değişiklik yaparak üretilen mikroplastik miktarının büyük ölçüde azaltılabileceğini de buldular. Bunlar, plastik olmayan bir su ısıtıcısı veya ocakta kaynar su ve sterilize edilmiş şişenin kullanımdan önce üç kez soğuk suyla durulanmasını içeriyordu.
Avustralya'daki Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü'nden Prof Oliver Jones şunları söyledi: 'Bu makalenin bulguları ilk başta oldukça korkutucu gelebilir. Ancak araştırmanın yalnızca potansiyel mikroplastik maruziyete baktığını, bu tür bir maruziyetin potansiyel etkilerine bakmadığını unutmamalıyız.
Gerçekten de, mikroplastiklerin çocuklara ya da yetişkinlere olan etkileri hakkında çok az şey biliyoruz. Çalışmadaki parçacıklar yaklaşık 1-3 mikrometre boyutlarında listelenmiştir ve vücuttan çok çabuk geçmeleri oldukça olası.
Bu çalışma, mikroplastik sorununun muhtemelen düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu gösteren bulmacanın başka bir parçası. Bu sorun, ilgilenmeye başlamamız gereken bir konu.'
*Polipropilen, gıda hazırlama ve depolama için dünyada en çok üretilen plastiklerden biridir.
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