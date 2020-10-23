Yeni yapılan araştırma korkutuyor: Plastiğe maruz kalıyorlar

Bilim insanları, kaynar su ile temas ettikten sonra yaygın olarak kullanılan polipropilen plastik ürünlerden çıkan partikülleri analiz ettiler. Dublin Trinity Koleji tarafından yapılan araştırmada biberonlar sterilize edilirken salınan miktarlara odaklanıldı. 10 tip bebek biberonunda mikroplastik salınımı test edildi. Buna göre biberonların litre başına 16 milyon mikroplastik ve trilyonlarca küçük nanoplastik saldıkları bulundu.

Nature Food dergisinde yayınlanan çalışma, bu tür mikroplastik dozlarının zararlı olup olmadığına bakmadı ancak önceki araştırmalar, mikroplastiklerin doğal insan hormonu üretimini bozabileceğini öne sürüyor.

Yeni araştırma gösteriyor ki, mikroplastikler yemek kutularından, su ısıtıcısından ve bebek biberonlarından salınıyor .

Profesör John Boland yapılan çalışma hakkında söyledi: 'Bu sonuçları laboratuvarda gördüğümüzde, sahip olabilecekleri potansiyel etkiyi hemen fark ettik. İstediğimiz son şey, özellikle mikroplastiklerin bebek sağlığı üzerindeki olası sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımızda, ebeveynleri gereksiz yere korkutmaktır. biberonları kullanırken mama hazırlamak için mevcut yönergeleri yeniden değerlendirmeye alıyoruz.'